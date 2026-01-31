Reo del penal Ancón I fugó de un hospital de Puente Piedra

Un interno del Establecimiento Penitenciario Ancón I aprovechó su traslado a un hospital del distrito de Puente Piedra, para escapar; en circunstancias que son motivo de investigación.

La fuga se produjo la madrugada de este sábado, 31 de enero; confirmó el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) en un comunicado.

El ente estatal identificó al reo fugado como Jesús Rolando Romero Baldoceda, quien se encontraba hospitalizado desde el pasado 2 de enero, “bajo custodia del personal de seguridad penitenciaria, conforme a los protocolos establecidos”.

Luego de producido el escape, las autoridades penitenciarias llamaron a la Policía Nacional, “a fin de que se activen las acciones de búsqueda y recaptura correspondientes”.

“Asimismo, se informó oportunamente al Ministerio Público para el inicio de las diligencias e investigaciones conforme a ley”, apuntó el INPE.

El ente penitenciario aseguró que el personal de seguridad que estaba asignado a la custodia del reo ha sido puesto “a disposición de las autoridades competentes, con el objetivo de realizar las investigaciones correspondientes y determinar responsabilidades administrativas y penales”.



🔴 El INPE informa sobre la fuga de un interno del penal Ancón I en centro hospitalario. pic.twitter.com/0VXMQYzRgl — Instituto Nacional Penitenciario - INPE (@INPEgob) January 31, 2026

Frustran intento de fuga en penal de Pasco

Personal de seguridad del Instituto Nacional Penitenciario frustró esta semana un intento de fuga en el penal de Cochamarca, en la región Pasco. En un comunicado, el ente estatal informó que el pasado jueves, 29 de enero, agentes penitenciarios realizaron una “revisión focalizada” en el tercer piso del pabellón A-1 de la citada cárcel, desbaratando un plan de escape en marcha.

Según el INPE, los internos habían destruido el marco de una ventana y habían realizado un forado, por el que presuntamente pretendían fugar.

“Durante la revisión se detectaron daños estructurales en el ambiente intervenido, entre ellos la ventana que da al ducto del pabellón y la base de concreto del depósito de agua, las cuales se encontraban violentadas, evidenciándose fierros de construcción, presuntamente acondicionados para ser utilizados como objetos punzocortantes”, refirió el organismo.

“Asimismo, se hallaron restos de cemento y mayólicas rotas, tanto en el ambiente como en el pasadizo, lo que evidenciaría una manipulación reciente de la infraestructura”, agregó.