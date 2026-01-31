Últimas Noticias
Ica: alcalde del distrito de Los Aquijes fue atacado a balazos por delincuentes

por Wendy Milla Loo

·

Según fuentes de RPP, Edward Amoroto recibió dos disparos, uno en el abdomen y otro en el tórax. El burgomaestre fue trasladado al Hospital Regional de Ica tras el ataque.

Ica
00:00 · 00:55
Amoroto fue trasladado al Hospital Regional de Ica.
Amoroto fue trasladado al Hospital Regional de Ica. | Fuente: RPP

Edward Amoroto, alcalde del distrito de Los Aquijes, ubicado en la provincia y región Ica, fue atacado a balazos por delincuentes. Hasta el momento, se desconocen las circunstancias del atentado contra el burgomaestre.

Amoroto fue trasladado al Hospital Regional de Ica, luego de recibir dos impactos de bala, uno en el abdomen y otro en el tórax, según la información del caso, a la que tuvo acceso RPP.

Asimismo, de acuerdo con fuentes del hospital, el burgomaestre se encuentra siendo intervenido quirúrgicamente por personal del nosocomio, al cierre de este informe.

Peritos de criminalística llegaron al hospital

Los peritos de criminalística de la Policía Nacional ya se encuentran en las instalaciones del hospital para recabar información sobre el atentado.

Asimismo, los peritos llegaron a la zona conocida como El Huarangal, donde el alcalde se encontraba inspeccionando una obra y donde aparentemente se habría producido el ataque.

El personal de criminalística de la Policía se encuentra en el lugar conversando con los testigos y buscando evidencias como parte de las investigaciones.


