Frustran intento de fuga en penal de Pasco: reos realizaron forado y destruyeron el marco de una ventana

Personal de seguridad del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) frustró esta semana un intento de fuga en el penal de Cochamarca, en la región Pasco.

En un comunicado, el ente estatal informó que el pasado jueves, 29 de enero, agentes penitenciarios realizaron una “revisión focalizada” en el tercer piso del pabellón A-1 de la citada cárcel, desbaratando un plan de escape en marcha.

Según el INPE, los internos habían destruido el marco de una ventana y habían realizado un forado, por el que presuntamente pretendían fugar.

“Durante la revisión se detectaron daños estructurales en el ambiente intervenido, entre ellos la ventana que da al ducto del pabellón y la base de concreto del depósito de agua, las cuales se encontraban violentadas, evidenciándose fierros de construcción, presuntamente acondicionados para ser utilizados como objetos punzocortantes”, refirió el organismo.

“Asimismo, se hallaron restos de cemento y mayólicas rotas, tanto en el ambiente como en el pasadizo, lo que evidenciaría una manipulación reciente de la infraestructura”, agregó.



🔴 𝗙𝗿𝘂𝘀𝘁𝗿𝗮𝗺𝗼𝘀 𝘂𝗻 𝗽𝗹𝗮𝗻 𝗱𝗲 𝗳𝘂𝗴𝗮 𝗲𝗻 𝗲𝗹 𝗽𝗲𝗻𝗮𝗹 𝗱𝗲 𝗖𝗼𝗰𝗵𝗮𝗺𝗮𝗿𝗰𝗮



El INPE ejecutó con éxito un operativo que permitió desbaratar los preparativos de una posible fuga en el E. P. de Cochamarca, en la región Pasco.



Medidas adoptadas

El INPE indicó que se ha retirado a los internos que ocupaban el ambiente donde fueron descubiertos el forado y la ventana destruida.

El ente penitenciario identificó a los reos como Julio Herrera Durán, condenado a 35 años de pena privativa de libertad por el delito de robo agravado, y Miller Rojas Protocarrero, condenado a 31 años de pena privativa de libertad por el delito de homicidio calificado.

Ambos fueron conducidos “para su evaluación física y traslado a los ambientes de meditación, conforme a los protocolos de seguridad establecidos”, refirió el INPE.

