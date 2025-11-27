Agente pastoral es intervenido al intentar ingresar chips al penal de Lurigancho [VIDEO]

Personal de seguridad del penal de Lurigancho intervino a un agente pastoral que intentó ingresar componentes electrónicos prohibidos cuando pretendía reunirse con internos del pabellón 18, quienes forman parte de una congregación religiosa.

A través de un comunicado, el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) informó que el intervenido fue identificado como David Aguilar Mendoza, a quien se le encontró en su billetera dos chips y un tarjeta de memoria micro SD, durante una revisión corporal de rutina como parte de los protocolos de seguridad al ingresar a dicho establecimiento.

Estos componentes electrónicos son consideraros de alto riesgo para la seguridad penitenciaria según la normativa del INPE.

Ante el hallazgo, el personal del penal de Lurigancho notificó de inmediato la intervención al Ministerio Público y a la Policía Nacional del Perú (PNP) para que se inicien las diligencias e investigaciones correspondientes.

El INPE recordó que el ingreso de equipos de comunicación o de sus componentes “están estrictamente prohibido” y que su posesión o intento de ingreso “puede conllevar sanciones administrativas y penales”, incluyendo la “pena privativa de la libertad”.