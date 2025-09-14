San Juan de Lurigancho: dos muertos dejó ataque a balazos en el interior de una discoteca

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Dos personas fueron asesinadas en la discoteca 'Peña Viejo Verde', ubicada a la altura de la cuadra 4 de la avenida Fernando Wiesse en el distrito limeño de San Juan de Lurigancho.

RPP pudo contabilizar hasta 10 casquillos de bala en el perímetro de todo el local, así como botellas regadas y quebradas cerca de la discoteca.

Uno de los fallecidos permanecía dentro del recinto hasta el cierre de esta nota, mientras que la otra víctima murió en el hospital de emergencia de San Juan de Lurigancho.

"[Se escuchó] como algo de 12 balazos. Han sido a las cuatro de la mañana. Después, creo que de 10 minutos, comenzaron a aparecer serenazgo con los patrulleros. Prácticamente esto es tierra de nadie. Acá corren balas, se agarran a botellazos, te roban o te asaltan. No hay seguridad en la madrugada, da miedo pasar por esta zona", contó un vecino a RPP.

San Juan de Lurigancho: dos muertos y un herido dejó ataque en una discoteca | Fuente: RPP

Presunto autor detenido y herido

Según información preliminar, el presunto autor de los disparos habría sido capturado por la Policía Nacional del Perú, luego de una balacera.

Agentes del Escuadrón de Emergencia lo persiguieron por algunas cuadras de la avenida Fernando Wiesse. Además, el detenido permanece herido en el hospital ubicado en Canto Grande, según han indicado fuentes policiales a RPP.

Agentes de criminalística de la Policía Nacional realizarán las diligencias dentro y fuera de esta discoteca, conocida aquí como 'Peña Viejo Verde', según dice el nombre en todo el frontis.

Este crimen ocurre luego de que hace dos semanas, tres personas fueran acribilladas en los exteriores de una discoteca ubicada en el jirón Huiracocha, en este mismo distrito.

En aquella balacera, el autor de este crimen terminó con la vida del dueño, el administrador y un sonidista de ese local. Ambos casos son investigados por la Policía.