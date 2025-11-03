San Martín de Porres: hallan cuerpo de un hombre en zona de Chuquitanta

El cuerpo de un hombre de aproximadamente 30 años de edad fue hallado envuelto en sábanas en el sitio conocido como la Muralla de Chuquitanta, que conecta la avenida Néstor Gambetta y la prolongación Naranjal, en San Martín de Porres.

El cadaver fue encontrado por los residentes de la zona, quienes dieron aviso a la Policía Nacional cerca de las seis de la mañana de este lunes.

Según información preliminar, el cuerpo del hombre, quien aún no ha sido identificado, evidenciaría signos de tortura, pues fue encontrado con las manos atadas hacia atrás y una cinta de embalaje a la altura de la boca.

Asimismo, también presentaría un orificio de bala en el lado derecho de la cabeza.

Tres cuerpos hallados en la zona hace casi un mes

El coronel José Quiroz Dávila, jefe de la División Policial Norte I, indicó que quienes dejaron el cuerpo habrían aprovechado que la zona agrícola es descampada y poco iluminada por las noches. Quiroz realizó esta mención debido a que cerca del lugar, a unos 500 metros, también se encontraron los cuerpos de tres jóvenes, dos de 15 años y otro de 18, el pasado 8 de octubre.

La Policía aún realiza las pericias correspondientes con la presencia del fiscal de turno y de un médico legista, para luego proceder con el levantamiento del cadáver y derivarlo a la Morgue Central de Lima.