Comas: PNP capturó a una pareja acusada de integrar banda criminal dedicada a la extorsión

La Policía Nacional, a través de la Dirección de Investigación Criminal, logró la captura de dos convivientes que serían los presuntos integrantes de una organización criminal dedicada a los delitos de extorsión en los distritos de Comas y San Juan de Lurigancho.

De acuerdo con las investigaciones, los detenidos se dedicaban a extorsionar a diversos negocios, principalmente del rubro maderero. Así lo informó el coronel PNP Roger Cano Benítez, jefe de la Brigada Especial Contra el Crimen de Lima Norte.

“Dentro de las acciones que tuvimos conocimiento, esta banda criminal integrada por dos convivientes estaban extorsionando a una empresa dedicada a la maderera en San Juan de Lurigancho, a quienes, mediante mensajes extorsivos, amenazantes, le exigían la suma de 40 mil soles a fin de no atentar contra su vida o la integridad física de alguno de sus familiares”, manifestó.

‘Los Injertos de San Juan de Lurigancho’

De acuerdo con la Policía, los detenidos se apersonaban a los exteriores de los establecimientos para tomar fotografías y enviar mensajes extorsivos, exigiendo el dinero a cambio de no atacar los locales ni a sus familiares.

Los intervenidos fueron identificados como Ismael Antonio Rivera Valencia, de 42 años, y Joselin Celeste Flores Oré, de 30, quienes, según la Policía, se autodenominaban ‘Los Injertos de San Juan de Lurigancho’.

Durante la operación, se incautaron teléfonos celulares, mensajes extorsivos e imágenes que vinculan a los detenidos con sus víctimas. Ambos fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para continuar con las diligencias de ley.