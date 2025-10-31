Últimas Noticias
Carpintero fue asesinado dentro de su taller en San Martín de Porres

El hombre fue asesinado a golpes por sujetos desconocidos, un caso que es investigado como un presunto ajuste de cuentas.

Policiales
El crimen ha causado conmoción entre los vecinos de SMP.
El crimen ha causado conmoción entre los vecinos de SMP.

Un carpintero fue asesinado dentro de su taller, ubicado en el cruce de las avenidas Paramonga y Tantamayo, en el distrito de San Martín de Porres (SMP), al norte de la capital.

El crimen habría ocurrido el pasado martes, ya que el cuerpo fue hallado en estado de descomposición. El olor fétido que salía del taller alertó a los vecinos, que llamaron a las autoridades.

Los policías, al ingresar al negocio, encontraron el cadáver del trabajador, que fue identificado como José Santos Luna Morales, de 71 años.

Crimen en investigación

Peritos de criminalística acudieron al taller y comenzaron las diligencias preliminares.

Fuentes policiales consultadas por RPP indicaron que Luna Morales presenta moretones en el cuerpo, por lo que se presume que fue asesinado a golpes.

Se sospecha de dos sujetos encapuchados que fueron vistos ingresar al taller el pasado martes, aunque esto es motivo de análisis.

Debido a la crueldad del homicidio, no se descarta que esté vinculado a un caso de ajuste de cuentas. No obstante, esto tendrá que ser dilucidado por las investigaciones, ya iniciadas.

Este crimen se suma al asesinato de un conductor, perpetrado el miércoles en otro punto de SMP. Ambos casos se registran en pleno estado de emergencia decretado por el Gobierno para, paradójicamente, hacer frente a los altos índices delictivos.

