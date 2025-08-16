Caos vehicular en la Vía de Evitamiento por colapso de buzón de desagüe [VIDEO]

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

De acuerdo con los vecinos, la inundación se habría originado tras el colapso de aguas servidas de un buzón de desagüe cercano. | Fuente: RPP / Mirian Ccahuana

Conductores reportaron al Rotafono de RPP un aniego en la Vía de Evitamiento, a la altura del Trébol de Caquetá, en el distrito de San Martín de Porres (SMP), al norte de Lima.

El aniego se produjo desde el Trébol de Caquetá hasta el ingreso a la avenida Zarumilla, en los tres carriles en sentido de sur a norte de la concurrida vía.

En los videos compartidos por los usuarios a RPP, se aprecia una gran cantidad de agua que viene afectando a los vehículos privados y de transporte público que transitan por la zona.

De acuerdo con los vecinos, la inundación se habría originado tras el colapso de aguas servidas de un buzón de desagüe cercano, lo que provocó el desborde que afectó el tránsito.

Aniego en Caquetá. | Fuente: RPP / Mirian Ccahuana

Sedapal se pronuncia

Tras el reporte, Sedapal emitió un comunicado a través del cual señaló que ha desplegado un equipo técnico en la zona para atender la emergencia.

Asimismo, indicó que el incidente ya se encuentra controlado y este se produjo por el incremento del caudal en el colector.

Además, la entidad señaló que continúa con los trabajos para restablecer el correcto funcionamiento del sistema de alcantarillado.

“Para mitigar, el impacto en la vía pública, se han desplegado cinco unidades Hidrojet y brigadas de limpieza, que realizan la evacuación del agua empozada y la desinfección del área, con el fin de restituir la normalidad y garantizar condiciones adecuadas de salubridad en el menor tiempo posible”, explicó.

Por último, Sedapal precisó que, de hallarse viviendas afectadas en la zona, se activará la póliza de responsabilidad civil de la entidad para cubrir los daños materiales.