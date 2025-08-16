Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Entrevistas ADN
Entrevistas ADN
Canciller precisa: no hay nada que discutir con Colombia en materia fronteriza
EP 1858 • 16:33
Voces regionales
Voces regionales
¿Estamos perdiendo Machu Picchu?
EP 8 • 26:31
Letras en el tiempo
Letras en el tiempo
Palabras de Piedad
EP 29 • 42:52

Caos vehicular en la Vía de Evitamiento por colapso de buzón de desagüe [VIDEO]

Wendy Milla Loo

por Wendy Milla Loo

·

Un aniego afectó los carriles de sur a norte de la Vía de Evitamiento, a la altura del Trébol de Caquetá, generando complicaciones en el tránsito vehicular. Sedapal informó que vienen realizando las labores de limpieza y desinfección para restablecer el servicio de alcantarillado en la zona.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!
Lima
00:00 · 01:49
De acuerdo con los vecinos, la inundación se habría originado tras el colapso de aguas servidas de un buzón de desagüe cercano.
De acuerdo con los vecinos, la inundación se habría originado tras el colapso de aguas servidas de un buzón de desagüe cercano. | Fuente: RPP / Mirian Ccahuana

Conductores reportaron al Rotafono de RPP un aniego en la Vía de Evitamiento, a la altura del Trébol de Caquetá, en el distrito de San Martín de Porres (SMP), al norte de Lima.  

El aniego se produjo desde el Trébol de Caquetá hasta el ingreso a la avenida Zarumilla, en los tres carriles en sentido de sur a norte de la concurrida vía.

En los videos compartidos por los usuarios a RPP, se aprecia una gran cantidad de agua que viene afectando a los vehículos privados y de transporte público que transitan por la zona.

De acuerdo con los vecinos, la inundación se habría originado tras el colapso de aguas servidas de un buzón de desagüe cercano, lo que provocó el desborde que afectó el tránsito.

Aniego en Caquetá.
Aniego en Caquetá. | Fuente: RPP / Mirian Ccahuana

Sedapal se pronuncia

Tras el reporte, Sedapal emitió un comunicado a través del cual señaló que ha desplegado un equipo técnico en la zona para atender la emergencia.

Asimismo, indicó que el incidente ya se encuentra controlado y este se produjo por el incremento del caudal en el colector.

Además, la entidad señaló que continúa con los trabajos para restablecer el correcto funcionamiento del sistema de alcantarillado.

“Para mitigar, el impacto en la vía pública, se han desplegado cinco unidades Hidrojet y brigadas de limpieza, que realizan la evacuación del agua empozada y la desinfección del área, con el fin de restituir la normalidad y garantizar condiciones adecuadas de salubridad en el menor tiempo posible”, explicó.

Por último, Sedapal precisó que, de hallarse viviendas afectadas en la zona, se activará la póliza de responsabilidad civil de la entidad para cubrir los daños materiales.  

Te recomendamos

Informes RPP

Inseguridad, informalidad y poca capacidad de gasto: los grandes desafíos en las regiones del norte del Perú

El Instituto Peruano de Economía presentó el Índice de Competitividad Regional (INCORE) en el cual, solo La Libertad, Lambayeque y Áncash figuran entre las diez primeras posiciones. Repasamos los factores que los posicionan de esa manera y aquellos que afectan su buen desempeño. Andrés Carhuapoma y Óscar Sánchez con el siguiente informe.
Informes RPP
00:00 · 00:00

Video recomendado
Tags
SMP Vía Evitamiento aniego

Más sobre Lima

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA