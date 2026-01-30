SMP: desarticulan banda criminal dedicada al sicariato cuyo cabecilla retornó al país irregularmente tras ser expulsado

La Policía Nacional del Perú (PNP) anunció ayer, jueves, la captura de los integrantes de una presunta banda criminal, que tenía en sus filas a varios ciudadanos venezolanos, y que se dedicaba a la extorsión, sicariato y trata de personas.

Así lo anunció el coronel PNP Carlos Morales, jefe de la División de Investigación de Homicidios de la Dirincri, quien detalló que se trata de la organización delictiva ‘Los DESSA Nueva Generación’, que sería una facción del ‘Tren de Aragua’. El operativo tuvo lugar en un inmueble ubicado frente al mercado Los Jardines de Naranjal, en el distrito limeño de San Martín de Porres (SMP).

Cabecilla había sido expulsado del país

La Policía capturó a cinco ciudadanos venezolanos, entre los que se encontraba el supuesto cabecilla, José Sánchez Requena, alias ‘Malandro’, quien fue expulsado de nuestro país en octubre del año pasado; sin embargo, retornó para continuar con sus actos criminales.

"[Se trata de] una banda criminal perteneciente a una de las facciones del Tren de Aragua que pretendía, el día de hoy, consolidar e instalar una base operativa en el distrito de San Martín de Porres. Se ha encontrado a este sujeto, identificado como Ismael José Sánchez Requena, alias ‘Malandro’. Este señor fue intervenido el año pasado en una discoteca, en un búnker, El Refugio. Fue expulsado del país, sin embargo, ha retornado", señaló el coronel Carlos Morales ante la prensa.

Además de José Sánchez Requena, han sido detenidas las ciudadanas venezolanas: Gabriela Montañez Andrade, Yanowsky, Salazar Briceño, Grace Mari Rivero Gómez y Dayana Márquez Palma.

Asimismo, durante la intervención, la Policía ha incautado tres cartuchos de dinamita, celulares y ketamina, una sustancia usada para la elaboración de una droga conocida como tusi.

🚨 #EstadoDeEmergencia | 𝐆𝐨𝐥𝐩𝐞 𝐚 𝐥𝐚 𝐞𝐱𝐭𝐨𝐫𝐬𝐢ó𝐧 𝐞𝐧 𝐒𝐚𝐧 𝐌𝐚𝐫𝐭í𝐧 𝐝𝐞 𝐏𝐨𝐫𝐫𝐞𝐬: 𝐜𝐚𝐞𝐧 𝟓 𝐩𝐫𝐞𝐬𝐮𝐧𝐭𝐨𝐬 𝐢𝐧𝐭𝐞𝐠𝐫𝐚𝐧𝐭𝐞𝐬 𝐝𝐞 “𝐃𝐞𝐬𝐬𝐚 𝐍𝐆” 👮‍♂️🚓



Como resultado de un trabajo sostenido de inteligencia, seguimiento y acciones operativas,… pic.twitter.com/F67WKJAqdl — Policía Nacional del Perú (@PoliciaPeru) January 29, 2026