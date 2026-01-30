Últimas Noticias
SMP: desarticulan banda criminal dedicada al sicariato cuyo cabecilla retornó al país irregularmente tras ser expulsado

PNP desarticuló banda criminal Los DESSA NG, facción del Tren de Aragua
PNP desarticuló banda criminal Los DESSA NG, facción del Tren de Aragua | Fuente: RPP
Luis Rodriguez J.

por Luis Rodriguez J.

·

La Policía capturó a José Sánchez Requena, alias 'Malandro', junto con cinco ciudadanos venezolanos, quienes serían integrantes de la banda criminal 'Los DESSA NG', una facción del Tren de Aragua, según información policial.

Policiales
00:00 · 01:49

La Policía Nacional del Perú (PNP) anunció ayer, jueves, la captura de los integrantes de una presunta banda criminal, que tenía en sus filas a varios ciudadanos venezolanos, y que se dedicaba a la extorsión, sicariato y trata de personas.

Así lo anunció el coronel PNP Carlos Morales, jefe de la División de Investigación de Homicidios de la Dirincri, quien detalló que se trata de la organización delictiva ‘Los DESSA Nueva Generación’, que sería una facción del ‘Tren de Aragua’. El operativo tuvo lugar en un inmueble ubicado frente al mercado Los Jardines de Naranjal, en el distrito limeño de San Martín de Porres (SMP).

Cabecilla había sido expulsado del país

La Policía capturó a cinco ciudadanos venezolanos, entre los que se encontraba el supuesto cabecilla, José Sánchez Requena, alias ‘Malandro’, quien fue expulsado de nuestro país en octubre del año pasado; sin embargo, retornó para continuar con sus actos criminales. 

"[Se trata de] una banda criminal perteneciente a una de las facciones del Tren de Aragua que pretendía, el día de hoy, consolidar e instalar una base operativa en el distrito de San Martín de Porres. Se ha encontrado a este sujeto, identificado como Ismael José Sánchez Requena, alias ‘Malandro’. Este señor fue intervenido el año pasado en una discoteca, en un búnker, El Refugio. Fue expulsado del país, sin embargo, ha retornado", señaló el coronel Carlos Morales ante la prensa. 

Además de José Sánchez Requena, han sido detenidas las ciudadanas venezolanas: Gabriela Montañez Andrade, Yanowsky, Salazar Briceño, Grace Mari Rivero Gómez y Dayana Márquez Palma.

Asimismo, durante la intervención, la Policía ha incautado tres cartuchos de dinamita, celulares y ketamina, una sustancia usada para la elaboración de una droga conocida como tusi.

Tags
SMP PNP Sicariato tren de aragua los dessa NG Inseguridad ciudadana

