“Pieza fundamental de la organización criminal”: trasladan a Lima a Keysi Salvatierra, pareja del cabecilla de ‘Los Pulpos’

Keysi Salvatierra tiene una orden de captura por el delito de secuestro. | Fuente: PNP

Keysi Alessandra Salvatierra Vigo (29), presunta integrante de ‘Los Pulpos’ y pareja del cabecilla de esta peligrosa organización criminal, ya se encuentra en Lima, para continuar con el proceso abierto en su contra.

El teniente general PNP Manuel Lozada, jefe de la Dirección Nacional de Investigación Criminal, informó que, al momento de su detención -ocurrida esta semana en Bolivia-, Salvatierra Vigo se encontraba con su menor hija, de 6 años, fruto de su relación con Jhonsson Smit Cruz Torres, prófugo cabecilla de ‘Los Pulpos’.

El alto mando consideró que alias ‘Keysi’, quien tenía una orden de captura por el delito de secuestro, es una “pieza fundamental” en el organigrama de la peligrosa organización criminal ‘Los Pulpos’.

“De Bolivia, fue expulsada hacia Puno y, de Puno, el día de hoy (ayer) ha sido traída a nuestra capital; y ya se encuentra en esta sede de la Dirección de Investigación Criminal”, declaró el alto mando.

“Registra una orden de captura por el delito contra la libertad individual, secuestro agravado. Es pieza fundamental, importante, financiera y operativa de la organización criminal ‘Los Pulpos’. Ella estaba en compañía o teniendo a su menor hija, de 6 años de edad”, añadió.

Como se recuerda, Keysi Alessandra Salvatierra Vigo fue detenida esta semana en el vecino país de Bolivia, tras lo cual fue entregada a las autoridades peruanas, en la región Puno.



“Irrecuperable, entrégate”

En conferencia de prensa, el general PNP Víctor Revoredo, jefe de la Dirección de Investigación Criminal, envió un mensaje a Jhonsson Smit Cruz Torres, a quien emplazó a entregarse a las autoridades.

“Le decimos a Jhonsson Cruz Torres: irrecuperable, entrégate, ven, dale tu apellido, cobarde, a esta niña que la has dejado abandonada, que la has procreado para defenderte. Eres un cobarde. Te vamos a capturar, Jhonsson. Donde te vayas, te vamos a capturar, cueste lo que cueste; y tú sabes que es así”, manifestó el jefe policial.

El peligroso cabecilla de ‘Los Pulpos’ se encuentra actualmente prófugo con una notificación roja en Interpol. Cruz Torres figura en la lista de ‘Los más buscados’ del Ministerio del Interior y, por información que permita su captura, se ofrece medio millón de soles.

A través de su cuenta en X (antes Twitter), la Policía Nacional destacó la importancia de esta detención, a la que calificó como “un golpe al corazón del crimen organizado”.

