PNP capturó en Lima a presunto cabecilla de una facción del ‘Tren de Aragua’

Alias 'Jeison' fue detenido en un operativo en Lima Norte y, posteriormente, trasladado a la sede de la Dirincri de la avenida España.

El crimen no paga. Agentes de la Policía Nacional capturaron en Lima al presunto cabecilla de la banda criminal ‘Los Piratas’, que sería una facción de la peligrosa organización transnacional ‘Tren de Aragua’.

En diálogo con RPP, el coronel PNP Carlos Morales, jefe de la División de Investigación de Homicidios, identificó al detenido como alias ‘Jeison’, quien habría buscado liderar la banda tras la detención del anterior cabecilla.

“Se tenía conocimiento que quiere liderar o ser cabecilla de esa banda criminal, toda vez que su cabecilla el año pasado fue detenido y se encuentra recluido cumpliendo nueve meses de prisión preventiva”, refirió el alto mando.

“Este es un fenómeno, ¿no?, que se quiere dar a través de que, si el cabecilla ya está preso, los que están en la calle quieren asumir el liderazgo de esas bandas criminales”, añadió.

El jefe policial indicó que a alias ‘Jeison’ se le ha encontrado material que lo vincula con esta banda criminal. “Se le ha encontrado celulares, se le ha encontrado una réplica de arma de fuego, que es obviamente la que utilizan para amedrentar y se expone en las redes sociales, incluso, pretendiendo posesión de armas, para poder asustar a los pobladores y/o a las empresas o empresarios o transportistas para extorsionarlos”, refirió.

Según el jefe policial, ‘Los Piratas’ operarían principalmente en Lima Norte, pero su ámbito de acción también abarcaría el sur de la capital.



PNP destaca detención

A través de su cuenta en X (antes Twitter), la Policía Nacional destacó la detención de alias ‘Jeison’, “presunto integrante de la banda criminal ‘Los Piratas’, dedicados al sicariato, extorsión y otros delitos conexos en agravio de comerciantes de diversos distritos de Lima Norte”,

El presunto cabecilla criminal fue trasladado hasta la sede de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri), en la avenida España, en el Cercado de Lima; para continuar con las diligencias de ley.

