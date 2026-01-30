Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Dos jóvenes resultaron heridos en ataque armado en el Callao

Fernando Chuquillanqui

por Fernando Chuquillanqui

·

Las víctimas estaban caminando por la calle, cuando fueron interceptadas por dos sicarios, que dispararon múltiples veces.

Callao
00:00 · 01:09
El crimen ocurrió en el cruce de los jirones Venezuela y Ayacucho, en el Callao.
El crimen ocurrió en el cruce de los jirones Venezuela y Ayacucho, en el Callao. | Fuente: Cortesía

Balacera en el Callao. Dos jóvenes resultaron heridos en un feroz ataque armado perpetrado en el cruce de los jirones Venezuela y Ayacucho, cerca de la avenida Dos de Mayo, en la provincia constitucional.

Según testigos consultados por RPP, las víctimas estaban caminando por la calle, cuando de pronto aparecieron dos sujetos a bordo de una motocicleta, que -sin mediar palabra- abrieron fuego indiscriminadamente.

Lo más llamativo es que los sicarios tuvieron problemas con su vehículo y lo abandonaron debajo de un tráiler, para escapar corriendo.

Las víctimas sobrevivieron al ataque armado y fueron llevadas de emergencia al Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión, donde permanecen con pronóstico reservado.

¡Mira RPP en YouTube!

Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇

¡Suscríbete gratis

Crimen en investigación

Agentes de la Policía Nacional acudieron al lugar del ataque armado y establecieron un perímetro, para comenzar las diligencias de ley.

Fuentes policiales identificaron a los heridos como Aldair Flores Iturbe (30) y Jean Pierre Castromonte Villacorta (28), este último con antecedentes policiales.

Este hecho podría ser el hilo conductor para poder dilucidar las causas del crimen.

Te recomendamos
Video recomendado
Tags
Callao Policía Nacional Inseguridad ciudadana

RPP TV

En Vivo

Más sobre Callao

Lo más leído

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA