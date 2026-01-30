Dos jóvenes resultaron heridos en ataque armado en el Callao

El crimen ocurrió en el cruce de los jirones Venezuela y Ayacucho, en el Callao. | Fuente: Cortesía

Balacera en el Callao. Dos jóvenes resultaron heridos en un feroz ataque armado perpetrado en el cruce de los jirones Venezuela y Ayacucho, cerca de la avenida Dos de Mayo, en la provincia constitucional.

Según testigos consultados por RPP, las víctimas estaban caminando por la calle, cuando de pronto aparecieron dos sujetos a bordo de una motocicleta, que -sin mediar palabra- abrieron fuego indiscriminadamente.

Lo más llamativo es que los sicarios tuvieron problemas con su vehículo y lo abandonaron debajo de un tráiler, para escapar corriendo.

Las víctimas sobrevivieron al ataque armado y fueron llevadas de emergencia al Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión, donde permanecen con pronóstico reservado.



Crimen en investigación

Agentes de la Policía Nacional acudieron al lugar del ataque armado y establecieron un perímetro, para comenzar las diligencias de ley.

Fuentes policiales identificaron a los heridos como Aldair Flores Iturbe (30) y Jean Pierre Castromonte Villacorta (28), este último con antecedentes policiales.

Este hecho podría ser el hilo conductor para poder dilucidar las causas del crimen.

