Dictan cadena perpetua contra chofer y cobrador de cúster que asaltaron y provocaron muerte de pasajero en SMP

El Poder Judicial dictó cadena perpetua contra el chofer y cobrador de una cúster de transporte público, que asaltaron y provocaron la muerte de un pasajero, crimen perpetrado en mayo de 2022, en el distrito de San Martín de Porres (SMP).

En un comunicado, el Ministerio Público informó que José Ortega (30) y Geanpier Palacios (24) recibieron ejemplar condena, por ser “coautores del delito de robo agravado con subsecuente muerte en agravio de Willy de la Cruz (25)”.

La Fiscalía recordó que, en mayo de 2022, la víctima abordó una cúster de la línea conocida como ‘El Anconero’, para dirigirse al Hospital Rebagliati, en Jesús María.

“En esas circunstancias y cuando se encontraba cerca al puente Caquetá, la víctima fue abordada por Geanpier P. (cobrador), quien lo golpeó y asfixió hasta dejarlo inconsciente, para luego despojarlo de S/ 2 150 en efectivo, su celular y zapatillas”, se lee en el comunicado.

Según el Ministerio Público, en simultáneo, el conductor de la cúster cambió la ruta y condujo hasta a la urbanización Zarumilla, “donde abandonaron al agraviado”.

“Vecinos de la zona alertaron a la Policía, provocando que el pasajero sea llevado al Hospital Nacional Cayetano Heredia, donde confirmaron su deceso”, refirió la institución.



Cúster identificada

La Fiscalía destacó que vecinos de la zona lograron reconocer las características de la cúster y la placa de la unidad, “lo que permitió dar con la identidad del conductor y el cobrador, quienes fueron detenidos en flagrancia en los distritos de Ancón y Ventanilla, respectivamente”.

“El representante del Ministerio Público sustentó como principales medios probatorios las actas de intervención policial, la necropsia del agraviado, la declaración de testigos, la visualización de las cámaras de seguridad y el recorrido mediante GPS del vehículo, las pericias de biología forense, entre otros”, acotó el Ministerio Público.

En junio de 2022, cuando se logró la detención del chofer y el conductor de la cúster, el entonces jefe de la División Policial Norte 3, coronel PNP Víctor Meza, cuestionó duramente el proceder de estas personas.

“Lo habrían cogoteado (al pasajero) y habría muerto producto de la asfixia mecánica por estrangulamiento que le produjeron estos delincuentes. (...) Vemos el desprecio a la vida humana de estas personas, de estos delincuentes”, manifestó el alto mando a RPP.

