Dejan cartucho de dinamita en la entrada de una clínica de Surco

Un sujeto desconocido dejó un cartucho de dinamita en la entrada de una clínica de la avenida El Polo, en el distrito limeño de Surco, hecho que causó lógica preocupación entre el personal de este centro de salud.

Fuentes policiales consultadas por RPP indicaron que un hombre -no identificado- llegó al establecimiento y dejó una caja de color negro en el mostrador de seguridad, que está en la entrada de la clínica; tras lo cual se retiró.

Al inspeccionar la caja, el personal de seguridad la clínica descubrió que en su interior había un cartucho de dinamita, por lo que procedió a avisar a la Policía Nacional.



PNP descarta extorsión contra la clínica

Efectivos policiales acudieron al lugar y comenzaron con las pesquisas iniciales, descartando inicialmente que se trate de un caso de extorsión contra la clínica.

Y es que -indicaron las fuentes consultadas- la dinamita tenía escrito el nombre de un trabajador de la clínica; por lo que todo apunta a una amenaza dirigida a esta persona.

Personal especializado retiró el explosivo de la clínica, para continuar con las diligencias respectivas, que quedaron a cargo del Departamento de Investigación Criminal de Surco.

Un equipo de RPP llegó a la clínica e intentó comunicarse con algún representante, pero evitaron pronunciarse sobre lo ocurrido.



