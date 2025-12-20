Últimas Noticias
Desconocidos lanzan explosivo en frontis de cancha deportiva en SJM: atentado dejó cuatro heridos

Wendy Milla Loo

por Wendy Milla Loo

·

Las cuatro personas heridas fueron trasladadas al Hospital María Auxiliadora, mientras la Policía y la UDEX investigan el móvil del atentado.

Lima
00:00 · 01:20
Las víctimas fueron trasladadas de emergencia al Hospital María Auxiliadora, donde permanecen internadas con pronóstico reservado.
Las víctimas fueron trasladadas de emergencia al Hospital María Auxiliadora, donde permanecen internadas con pronóstico reservado. | Fuente: RPP

Un nuevo acto de violencia se registra en las calles de Lima. Desconocidos arrojaron un artefacto explosivo en el frontis de una canchita de fútbol, ubicada en la cuadra siete de la avenida Pedro Miotta, en el distrito de San Juan de Miraflores (SJM).

El Ministerio de Salud (Minsa) informó que cuatro personas resultaron heridas como consecuencia del brutal ataque.

Las víctimas fueron trasladadas de emergencia al Hospital María Auxiliadora, donde permanecen internadas con pronóstico reservado.

Según los testimonios de los testigos, los protagonistas del acto delictivo fueron dos hombres, quienes llegaron al lugar a bordo de una motocicleta.

Posteriormente, los sujetos arrojaron el explosivo en los exteriores del centro deportivo, dejando heridas a personas que se encontraban fuera y dentro del inmueble.

PNP llegó a la zona

Hasta el lugar, llegaron efectivos de la Policía Nacional, entre ellos agentes de la Unidad de Desactivación de Explosivos UDEX), para llevar a cabo las diligencias correspondientes.   

Asimismo, la PNP inició las investigaciones para determinar el móvil del crimen e identificar a los responsables del atentado.


SJM San Juan de Miraflores Inseguridad ciudadana Atentado

