Fiscal Miriam Parra dice que continúa recibiendo amenazas de muerte, tras sufrir atentado fallido en abril pasado

Un hecho grave fue denunciado ayer, viernes, durante la conferencia de prensa que convocó el fiscal de la nación interino Tomás Gálvez. Miriam Parra, fiscal de la Séptima Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Violencia contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar de Lima Norte, señaló que sigue recibiendo amenazas de muerte.

La magistrada recordó que, en abril pasado, ya ha sido víctima de un atentado fallido, cuando un presunto sicario la siguió por varias cuadras a bordo de una motocicleta. No obstante, según se visualizó en un video hecho público por la Fiscalía, el oficial a cargo de su seguridad, que la acompañaba en ese momento, desenfundó su arma, tras lo cual el supuesto delincuente huyó con rumbo desconocido.

Sin embargo, el 11 de diciembre último, Parra Sudario recibió un mensaje de un número desconocido a través de WhatsApp, en el que un sujeto, que decía estar preso por acción de ella, le indicó que sabía su dirección y la amenazó de muerte. "En algún momento estarás sola, sin tu chaleco. Ese día será el último día de tu vida", decía el mensaje.

“El mensaje que he recibido el 11 de diciembre es bastante claro y preciso. Conocen perfectamente a qué me dedico, dónde vivo y mis movimientos, y hacen mención de que los deje tranquilos, que me están advirtiendo”, indicó la magistrada en la conferencia.

"Mi rol no va a cesar, voy a seguir laborando, cumpliendo mis funciones"

Tras dar cuenta de las amenazas que ha recibido, la fiscal Parra indicó que seguirá cumpliendo su labor como jefa de un despacho fiscal de Lima Norte.

"En mi rol de fiscal provincial, jefa de un despacho, donde tengo que conocer diversos delitos, hoy en día genero una respuesta de la delincuencia. Mi rol no va a cesar, voy a seguir laborando, cumpliendo mis funciones, la cual es obtener pruebas para evidenciar un delito y para obtener la vinculación del hoy imputado, investigado o acusado al delito que estoy presentando al órgano jurisdiccional”, señaló.

"El rol del Ministerio Público es muy importante para poder lograr, evidenciar y llevar la verdad al órgano jurisdiccional, y para ello un fiscal tiene que obtener las pruebas que necesitamos presentar y no ver lo que hoy en día a veces vemos: la impunidad, eso no es permisible […] No obstante, voy a seguir laborando", agregó.

La magistrada se dirigió también a los criminales que habrían planificado el atentado contra su vida: "Yo les hago una mención a ellos: que mi función va a continuar, y que, por el contrario, yo les respondo [que] jamás voy a permitir ningún tipo de amenaza o generar un miedo insuperable a mi persona".

"Al contrario, voy a seguir cumpliendo mi rol y jamás permitiré ningún tipo de atropello […] en mi contra o contra los miembros de mi familia. Así como persigo el delito, perseguiré a los responsables del atentado que sufrí el 22 de abril de 2025, el cual comuniqué a todas las autoridades y agradezco una vez más la atención de mi coordinadora, del presidente de la Junta de Fiscales de Lima Norte, de la Junta de Fiscales Provinciales como Superiores, al Mininter, al comandante general. Agradezco y menciono que el Ministerio Público va a cumplir su rol siempre", destacó.

Finalmente, la fiscal dijo que desconoce quiénes estarían detrás de estos hechos.

"Estas amenazas del 11 de diciembre de 2025, este atentado contra mi vida del 22 de abril de 2025, obedecen a diversos condenados. No podría señalar de manera concreta un nombre y un apellido, pero son diversas condenas que he generado en mi actuación funcional”, aseveró.

Por su parte, el fiscal de la nación interino Tomás Gálvez condenó las actos amenazantes contra la fiscal Parra y señaló que son 68 los fiscales a nivel nacional que estarían siendo víctimas de hechos similares. Mientras tanto, Vicente Tiburcio, ministro del Interior, aseguró que se redoblará la seguridad a la fiscal Parra Sudario.