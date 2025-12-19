Docente fue asesinado a balazos frente a colegio donde laboraba en Piura

Testigos del crimen indicaron que una mujer habría participado en el ataque. | Fuente: RPP

Un profesor de Educación Física fue asesinado de siete disparos este viernes en los exteriores del colegio Parcemón Saldarriaga, en el asentamiento humano Pachitea, en la región Piura.

Según información de la Policía Nacional, el ataque se produjo a plena luz del día, cuando el maestro salía de una chocolatada y se dirigía a la institución educativa donde laboraba.

En el trayecto, el docente, identificado como Rodolfo Otero Sandoval, fue interceptado por sujetos armados que se trasladaban en dos motocicletas, frente al colegio.

Asimismo, testigos del crimen indicaron que una mujer habría participado en el ataque.

Otro crimen se registró horas antes

Horas antes, otro hecho de sangre se registró en Piura. Un hombre, identificado como Fabricio Palomino, fue asesinado a balazos en el sector Los Olivos, en la provincia de Sullana.

De acuerdo con las investigaciones preliminares de la PNP, la víctima estaría vinculada con los cobros ilegales bajo la modalidad del “gota a gota”.

Con estos últimos asesinatos, la cifra de homicidios en la región Piura se elevó a 150 asesinatos en lo que va del 2025, según cifras del Sistema Informático Nacional de Defunciones (Sinadef).