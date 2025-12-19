Últimas Noticias
Docente fue asesinado a balazos frente a colegio donde laboraba en Piura

Redacción RPP

por Redacción RPP

·

El crimen ocurrió a plena luz del día cuando el maestro salía de una actividad y se dirigía a su centro de labores. La víctima recibió siete disparos, según información policial.

Piura
00:00 · 01:27
Testigos del crimen indicaron que una mujer habría participado en el ataque.
| Fuente: RPP

Un profesor de Educación Física fue asesinado de siete disparos este viernes en los exteriores del colegio Parcemón Saldarriaga, en el asentamiento humano Pachitea, en la región Piura.

Según información de la Policía Nacional, el ataque se produjo a plena luz del día, cuando el maestro salía de una chocolatada y se dirigía a la institución educativa donde laboraba.

En el trayecto, el docente, identificado como Rodolfo Otero Sandoval, fue interceptado por sujetos armados que se trasladaban en dos motocicletas, frente al colegio.

Asimismo, testigos del crimen indicaron que una mujer habría participado en el ataque.

Otro crimen se registró horas antes  

Horas antes, otro hecho de sangre se registró en Piura. Un hombre, identificado como Fabricio Palomino, fue asesinado a balazos en el sector Los Olivos, en la provincia de Sullana.

De acuerdo con las investigaciones preliminares de la PNP, la víctima estaría vinculada con los cobros ilegales bajo la modalidad del “gota a gota”.

Con estos últimos asesinatos, la cifra de homicidios en la región Piura se elevó a 150 asesinatos en lo que va del 2025, según cifras del Sistema Informático Nacional de Defunciones (Sinadef).


INPE anuncia reclasificación de presos tras fuga de recluso en Piura

El jefe del Instituto Nacional Penitenciario, Iván Paredes, informó que ha dispuesto una revisión de la clasificación de los reclusos, tras la fuga de un preso del penal de Piura y otras vulneraciones en la seguridad de las cárceles. En declaraciones a RPP, mencionó que en el penal de Piura, de régimen cerrado ordinario, se encuentran aproximadamente 100 internos sentenciados o procesados por extorsión y 100 por sicariato, pese a que deberían estar en un penal de régimen cerrado especial, que es más estricto y riguroso.
Piura Inseguridad ciudadana

