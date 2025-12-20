Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Capturan a presuntos integrantes de banda dedicada al robo de camionetas de alta gama en SJM

SJM: Policía captura a los presuntos integrantes de una banda dedicada al robo de camionetas de alta gama
SJM: Policía captura a los presuntos integrantes de una banda dedicada al robo de camionetas de alta gama | Fuente: RPP
Ernesto Astonitas

por Ernesto Astonitas

·

Los detenidos, en donde figura un menor de edad, fueron trasladados a la Comisaría PNP de San Juan de Miraflores, donde se realizan las diligencias por el presunto delito de robo agravado en grado de tentativa.

Lima
00:00 · 02:02

La Policía Nacional del Perú (PNP) capturó en San Juan de Miraflores (SJM) a los presuntos integrantes -entre los que figura un adolescente de solo 12 años- de una banda delictiva dedicada al robo de camionetas de alta gama, en distritos de Lima Sur.

Durante el operativo, agentes de la División Policial Sur detuvieron a Ernesto Kevin Baltazar Coca (27) y a Fabricio Erick Del Posso Grabiel (19), además del menor de edad. 

La intervención se realizó en la primera cuadra de la calle Manuel Pasos, en SJM; tras frustrarse el robo de una camioneta marca Toyota

Además, la Policía informó que uno de los intervenidos registra una detención previa, ocurrida en noviembre de este año, por presuntos delitos informativos.

¡Mira RPP en YouTube!

Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇

¡Suscríbete gratis

Seguimiento y captura

La PNP venía realizando seguimiento a esta organización. El 18 de diciembre, los integrantes habrían participado en el asalto a los propietarios de dos camionetas en San Juan de Miraflores, en menos de media hora, utilizando la misma modalidad: actuaban encapuchados y armados. 

Horas antes de la captura, de acuerdo con fuentes policiales, también intentaron robar una camioneta en la zona de Mateo Pumacahua, donde el conductor fue agredido, aunque el vehículo no llegó a ser sustraído.

Según los testimonios de los agraviados, el menor de 12 años intervenido portaba un arma y amenazaba a las víctimas durante los asaltos.

Durante esta intervención, la policía incautó una pistola de aire comprimido, dos teléfonos celulares y un bloqueador de GPS. 

Los detenidos fueron trasladados a la Comisaría PNP de San Juan de Miraflores, donde se realizarán las diligencias por el presunto delito de robo agravado en grado de tentativa. 

En tanto, el menor fue puesto a disposición de las autoridades competentes conforme a la ley.

Te recomendamos
Informes RPP

Proética: La percepción de la corrupción en el Perú llegó a su nivel más alto en 2025

Un reciente informe de Proética no solo confirma que la ciudadanía percibe la corrupción como uno de los problemas más graves del país, sino que también expone una profunda crisis de confianza hacia las principales instituciones públicas. Más detalles en el siguiente informe.
Informes RPP
Informes RPP
00:00 · 00:00
Video recomendado
Tags
San Juan de Miraflores PNP inseguridad ciudadana

RPP TV

En Vivo

Más sobre Policiales

Lo más leído

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA