Capturan a presuntos integrantes de banda dedicada al robo de camionetas de alta gama en SJM

La Policía Nacional del Perú (PNP) capturó en San Juan de Miraflores (SJM) a los presuntos integrantes -entre los que figura un adolescente de solo 12 años- de una banda delictiva dedicada al robo de camionetas de alta gama, en distritos de Lima Sur.

Durante el operativo, agentes de la División Policial Sur detuvieron a Ernesto Kevin Baltazar Coca (27) y a Fabricio Erick Del Posso Grabiel (19), además del menor de edad.

La intervención se realizó en la primera cuadra de la calle Manuel Pasos, en SJM; tras frustrarse el robo de una camioneta marca Toyota.

Además, la Policía informó que uno de los intervenidos registra una detención previa, ocurrida en noviembre de este año, por presuntos delitos informativos.

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis

Seguimiento y captura

La PNP venía realizando seguimiento a esta organización. El 18 de diciembre, los integrantes habrían participado en el asalto a los propietarios de dos camionetas en San Juan de Miraflores, en menos de media hora, utilizando la misma modalidad: actuaban encapuchados y armados.

Horas antes de la captura, de acuerdo con fuentes policiales, también intentaron robar una camioneta en la zona de Mateo Pumacahua, donde el conductor fue agredido, aunque el vehículo no llegó a ser sustraído.

Según los testimonios de los agraviados, el menor de 12 años intervenido portaba un arma y amenazaba a las víctimas durante los asaltos.

Durante esta intervención, la policía incautó una pistola de aire comprimido, dos teléfonos celulares y un bloqueador de GPS.

Los detenidos fueron trasladados a la Comisaría PNP de San Juan de Miraflores, donde se realizarán las diligencias por el presunto delito de robo agravado en grado de tentativa.

En tanto, el menor fue puesto a disposición de las autoridades competentes conforme a la ley.