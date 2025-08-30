Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Reflexiones del evangelio
Reflexiones del evangelio
Domingo 31 de agosto | "Cuando te conviden, ve a sentarte en el último puesto, para que, cuando venga el que te convidó, te diga: Amigo, sube más arriba"
EP 1064 • 12:18
RPP Data
RPP Data
Casi 2 mil fallecidos en accidentes de tránsito en carreteras y compañías con más multas siguen operando
EP 289 • 04:11
El poder en tus manos
El poder en tus manos
EP211 | INFORMES | Elecciones 2026: el Senado será la verdadera batalla del poder político
EP 211 • 03:46

SMP: policías recuperaron autos robados tras enfrentamiento a balazos con delincuentes

Los agentes policiales respondieron a los disparos realizados por los criminales.
Los agentes policiales respondieron a los disparos realizados por los criminales. | Fuente: RPP
Sergio Espinoza

por Sergio Espinoza

·

Uno de los delincuentes resultó herido y se encuentra en el área UCI del hospital Negreiros, mientras que el resto de sus cómplices lograron escapar de la Policía.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!
Policiales
00:00 · 02:41

Después de un enfrentamiento a balazos contra delincuentes, agentes de la Policía Nacional lograron recuperar dos vehículos que habían sido robados en las últimas horas. La intervención se realizó en la calle San Francisco, en la urbanización San Remo (tercera etapa), en el distrito limeño de San Martín de Porres (SMP).

El coronel PNP Roger Cano Benítez, jefe de la Brigada Especial contra el Crimen de Lima Norte, detalló que uno de los delincuentes resultó herido tras el enfrentamiento contra los agentes, quienes emplearon sus armas de reglamento, al ser atacados por los malhechores.

Según pudo conocer RPP, tres delincuentes huyeron y dejaron la camioneta que pretendían robar en la zona, así como el vehículo con el que llegaron.

Cano Benítez indicó que el sujeto herido fue identificado como Rubén Junior Fernando Asto Quispe, acusado de conducir el vehículo plomo en que se movilizaban los criminales.

El sujeto fue conducido al Hospital Luis Negreiros Vega, donde permanece internado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

¡Mira RPP en YouTube!

Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇

¡Suscríbete gratis

Delincuentes serían parte de banda criminal

Los policías revisaron el vehículo abandonado y descubrieron que había sido reportado como robado hace menos de 24 horas. También incautaron una réplica de arma de fuego y una granada tipo piña.

Según las investigaciones, los sujetos serían miembros de ‘Los Malditos del Santa’, una banda criminal dedicada al delito de robo a mano armada en diversas zonas de Lima Norte.

Te recomendamos

RPP Data

Policía Nacional enfrenta a la criminalidad con déficit de equipos

En el Perú, la delincuencia avanza y la Policía lucha con recursos al límite. El 40% de sus patrulleros está inoperativo, miles de chalecos antibalas no llegan a sus manos y los procesos de compra se traban en licitaciones anuladas. Paloma Verano, periodista de RPP Data ha preparado la siguiente radiografía del cuerpo policial, basada en datos oficiales.
RPP Data
RPP Data
00:00 · 00:00

Video recomendado
Tags
San Martín de Porres SMP PNP Inseguridad ciudadana

Más sobre Policiales

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA