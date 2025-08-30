SMP: policías recuperaron autos robados tras enfrentamiento a balazos con delincuentes

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Después de un enfrentamiento a balazos contra delincuentes, agentes de la Policía Nacional lograron recuperar dos vehículos que habían sido robados en las últimas horas. La intervención se realizó en la calle San Francisco, en la urbanización San Remo (tercera etapa), en el distrito limeño de San Martín de Porres (SMP).

El coronel PNP Roger Cano Benítez, jefe de la Brigada Especial contra el Crimen de Lima Norte, detalló que uno de los delincuentes resultó herido tras el enfrentamiento contra los agentes, quienes emplearon sus armas de reglamento, al ser atacados por los malhechores.

Según pudo conocer RPP, tres delincuentes huyeron y dejaron la camioneta que pretendían robar en la zona, así como el vehículo con el que llegaron.

Cano Benítez indicó que el sujeto herido fue identificado como Rubén Junior Fernando Asto Quispe, acusado de conducir el vehículo plomo en que se movilizaban los criminales.

El sujeto fue conducido al Hospital Luis Negreiros Vega, donde permanece internado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

Delincuentes serían parte de banda criminal

Los policías revisaron el vehículo abandonado y descubrieron que había sido reportado como robado hace menos de 24 horas. También incautaron una réplica de arma de fuego y una granada tipo piña.

Según las investigaciones, los sujetos serían miembros de ‘Los Malditos del Santa’, una banda criminal dedicada al delito de robo a mano armada en diversas zonas de Lima Norte.