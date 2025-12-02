Ministerio Público abrió investigación por intento de robo de camioneta de APP: vehículo pertenece a César Acuña

El Ministerio Público ha abierto investigación por el intento de robo de una camioneta del partido Alianza para el Progreso (APP), crimen perpetrado en un grifo de la avenida Alameda Los Horizontes, en el distrito de Chorrillos.

Las pesquisas están a cargo de la fiscal provincial Luz Elena Salazar Vargas, del Cuarto Despacho de la Fiscalía Penal Corporativa de Chorrillos, informó la institución en un comunicado.

Según la Fiscalía, el conductor de la camioneta utilizó su arma de reglamento y se enfrentó a los delincuentes, logrando retener a uno de ellos, que fue identificado como Mirko Vargas (21).

Este sujeto “fue detenido en flagrancia por personal policial y permanece en la Comisaría de Villa”, apuntó el Ministerio Público. El sospechoso será procesado por el presunto delito de tentativa de robo agravado.

Cabe mencionar que, en el intercambio de disparos, resultó afectada la camioneta, que pertenece a César Acuña, líder de APP. El exgobernador de La Libertad “figura como propietario registral de dicha unidad, por lo que está incluido como agraviado en calidad de sujeto pasivo”, refirió la Fiscalía.

“Personal del Departamento de Robo de Vehículos (Deprove) de Lima Sur viene efectuando diligencias como toma de declaraciones de testigos, del investigado, recolección de evidencias por parte de peritos de criminalística, entre otras actividades urgentes”, indicó el Ministerio Público.



🚨 #LoÚltimo | Fiscalía inició investigación preliminar contra Mirko Vargas (21) por el delito de tentativa de robo agravado en agravio de Félix Barboza (55), conductor de un vehículo y militante de un partido político, ocurrido en la avenida Alameda Los Horizontes, en… pic.twitter.com/D6mAJmkinn — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) December 2, 2025

Robo frustrado

Un grupo de delincuentes intentó robar una camioneta del partido Alianza para el Progreso (APP), en un grifo de la avenida Alameda Los Horizontes, en el distrito limeño de Chorrillos.

En diálogo con RPP, Christian Romero, uno de los abogados de la agrupación política, detalló que el conductor acababa de dejar a un grupo de militantes, tras lo cual llegó a la estación de servicio para inflar una llanta.

En ese momento, aparecieron hasta cinco delincuentes, que encañonaron al chofer y abordaron la unidad, con la clara intención de llevársela. Sin embargo, no contaban con que el conductor estaba armado.

“En un determinado punto, se ha acercado a un grifo a inflar una llanta y, posterior a inflar una llanta, se sube al vehículo y es ahí donde lo abordan un promedio de cinco delincuentes armados”, refirió Romero.

“Lo reducen lo sacan del vehículo, amenazándolo de muerte. Lo ponen en la parte posterior del vehículo, (...) y es ahí donde (el chofer) ejerce su legítima defensa”, añadió.

El conductor utilizó su arma de reglamento en defensa propia y logró ahuyentar a los delincuentes. Incluso, retuvo a uno de ellos hasta que llegó la Policía Nacional.

El sospechoso fue trasladado a la comisaría de la jurisdicción, para continuar con las diligencias.