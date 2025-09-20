PNP suspende servicio de seguridad y protección personal de Delia Espinoza, tras ser sancionada por la JNJ

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La Policía Nacional del Perú (PNP) remitió este sábado un oficio a Delia Espinoza en el que se le comunicó la suspensión del servicio de seguridad y protección personal que se otorga a altos funcionarios del Estado. Esto, luego de que ayer, viernes, la Junta Nacional de Justicia (JNJ) resolviera su suspensión temporal por seis meses del cargo de fiscal suprema y fiscal de la Nación.

Así lo confirmó a RPP, Luciano López, abogado de Espinoza Valenzuela, quien calificó como irregular esta medida dispuesta, más aun cuando la suspendida magistrada, en una conferencia de prensa realizada en la víspera, solicitó que se mantuviera el servicio de seguridad, pues dijo temer por su vida.

El referido oficio -al que tuvo acceso nuestro medio- señala que, conforme a la normativa vigente, "se procederá a suspender el servicio de seguridad y protección" que el Departamento de Protección de Funcionarios y Personalidades del Estado (DEPPFEP) "venía brindándole".

A renglón seguido, el documento indica que la medida se adopta en virtud a la resolución de la JNJ que dispuso que a Delia Espinoza se le aplique "la medida cautelar de suspensión provisional [...] en su condición de fiscal suprema y fiscal de la Nación, por el plazo de seis meses". El oficio es firmado por el comandante PNP Marco Romero, jefe del DEPPFEP.

Noticia en desarrollo.