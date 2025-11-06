Surco: Policía desarticula banda dedicada a extorsionar a empresarios y transportistas

La Policía Nacional del Perú (PNP), a través de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri), logró la captura y desarticulación de una banda criminal presuntamente dedicada a extorsionar a empresarios y comerciantes del distrito limeño de Santiago de Surco.

De acuerdo con información de las autoridades, los detenidos enviaban mensajes extorsivos a empresarios y emprendedores de diversos rubros, exigiéndoles sumas de dinero a cambio de no atentar contra sus vidas ni sus negocios.

Entre sus víctimas figuraban propietarios de pollerías, restaurantes, centros comerciales, mercados y a transportistas.

El coronel PNP, Juan Carlos Montúfar, jefe de la División de Investigación de Robos de la Dirincri, indicó que los integrantes de esta organización intentaron infiltrar personal en obras del Metropolitano.

“Este sujeto venía extorsionando a diferentes comercios e incluso ha querido ingresar y colocar a su personal, porque pertenece aparentemente a una asociación de Construcción Civil, a la obra de la continuación del Metropolitano, pero no ha podido”, expresó.

Los detenidos fueron identificados como Angelo Adonis Venegas Ángeles, Doris Venegas Ángeles y Francesca Rodríguez Ayala, quienes, según la Policía, cuentan con antecedentes delictivos.

Durante la intervención, se incautaron armas de fuego, cartuchos de dinamita, municiones y otros elementos.

Los tres fueron puestos a disposición del Ministerio Público para continuar con las diligencias de ley.