Trabajadores de limpieza hallan feto entre residuos en el Cercado de Lima

Trabajadores de limpieza pública encontraron esta mañana el cuerpo sin vida de un feto de aproximadamente siete meses de gestación en el Cercado de Lima.

El hallazgo ocurrió en el cruce de la avenida Dueñas con la calle Las Fábricas, cuando el personal realizaba labores de recolección de residuos.

Uno de los trabajadores relató a RPP que descubrió el feto cuando cayó al suelo luego de que la basura fuera compactada dentro del camión recolector.

Asimismo, indicó que, al percatarse de la presencia del cuerpo, dieron aviso inmediato a su supervisor, quien tomó fotografías y llamó a la Policía Nacional.

“Hemos estado esperando a que venga el fiscal. Desde las 10:30 de la mañana y hasta ahora no viene el fiscal”, sostuvo el operario.

A ello, agregó que el cadáver habría estado abandonado entre los desperdicios cercanos a un árbol de la zona.

Cabe señala que agentes de la Policía ya se encuentran en el lugar resguardando la escena, mientras se espera la llegada de peritos de criminalística y del fiscal de turno para realizar el levantamiento del cuerpo e iniciar las investigaciones correspondientes.