Chofer del Metropolitano murió en plena ruta tras sufrir descompensación: bus fuera de control se despistó en Chorrillos

El incidente ocurrió a la altura de la Estación Escuela Militar. | Fuente: Google Street View / Municipalidad de Chorrillos

Un chofer del Metropolitano murió en plena ruta tras sufrir una descompensación, lo que provocó que el bus que estaba conduciendo se despistara y terminara derribando las vallas metálicas que dividen la vía exclusiva de este servicio, a la altura de la Estación Escuela Militar, en el distrito limeño de Chorrillos.

Hasta cuatro unidades de Cuerpo de Bomberos acudieron a atender la emergencia, registrada este martes, 23 de diciembre, al promediar las 8:45 a.m.

A través de un comunicado, la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) confirmó el deceso del conductor, al que identificó como Roel Agustín Bastidas.

“La ATU expresa sus condolencias a los familiares y amigos de Roel Agustín Bastidas, conductor del Metropolitano que sufrió una descompensación de salud y chocó contra un poste”, se lee en el documento.

“Ante este hecho, la ATU activó los protocolos de atención en el Metropolitano. Personal de la entidad y del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios brindaron auxilio al conductor”, añade.



El bus del Metropolitano se despistó tras fatal descompensación del chofer. | Fuente: RPP

Accidente en investigación

Si bien medios locales aseguran que el conductor sufrió un paro cardiaco, la ATU aclaró que las causas del deceso “son materia de investigación”.

La entidad aseguró, además, que ningún pasajero resultó herido en el accidente suscitado tras la fatal descompensación del chofer.

“La ATU viene coordinando con el concesionario a fin de esclarecer el hecho”, finalizó.

Este hecho se suma a otros fatales accidentes registrados en las últimas horas en Lima. En Ancón, un joven conductor murió tras perder el control del motocar que conducía y estrellarse con una casa.

En tanto, en la provincia limeña de Barranca, una persona murió y tres resultaron heridas tras el despiste de un vehículo que iba a más de 150 km/h.



Con relación al lamentable hecho ocurrido en la estación escuela Militar del Metropolitano, la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) informa a la opinión pública lo siguiente: pic.twitter.com/ZplsfaCyU0 — Autoridad de Transporte Urbano (@ATU_GobPeru) December 23, 2025