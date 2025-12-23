Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Chofer del Metropolitano murió en plena ruta tras sufrir descompensación: bus fuera de control se despistó en Chorrillos

Fernando Chuquillanqui

por Fernando Chuquillanqui

·

En un comunicado, la ATU confirmó el fallecimiento del conductor. Además, descartó que haya pasajeros heridos, tras el accidente sufrido por el bus del Metropolitano.

Lima
00:00 · 01:24
El incidente ocurrió a la altura de la Estación Escuela Militar.
El incidente ocurrió a la altura de la Estación Escuela Militar. | Fuente: Google Street View / Municipalidad de Chorrillos

Un chofer del Metropolitano murió en plena ruta tras sufrir una descompensación, lo que provocó que el bus que estaba conduciendo se despistara y terminara derribando las vallas metálicas que dividen la vía exclusiva de este servicio, a la altura de la Estación Escuela Militar, en el distrito limeño de Chorrillos.

Hasta cuatro unidades de Cuerpo de Bomberos acudieron a atender la emergencia, registrada este martes, 23 de diciembre, al promediar las 8:45 a.m.

A través de un comunicado, la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) confirmó el deceso del conductor, al que identificó como Roel Agustín Bastidas.

“La ATU expresa sus condolencias a los familiares y amigos de Roel Agustín Bastidas, conductor del Metropolitano que sufrió una descompensación de salud y chocó contra un poste”, se lee en el documento.

“Ante este hecho, la ATU activó los protocolos de atención en el Metropolitano. Personal de la entidad y del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios brindaron auxilio al conductor”, añade.

ATU
El bus del Metropolitano se despistó tras fatal descompensación del chofer. | Fuente: RPP

Accidente en investigación

Si bien medios locales aseguran que el conductor sufrió un paro cardiaco, la ATU aclaró que las causas del deceso “son materia de investigación”.

La entidad aseguró, además, que ningún pasajero resultó herido en el accidente suscitado tras la fatal descompensación del chofer.

“La ATU viene coordinando con el concesionario a fin de esclarecer el hecho”, finalizó.

Este hecho se suma a otros fatales accidentes registrados en las últimas horas en Lima. En Ancón, un joven conductor murió tras perder el control del motocar que conducía y estrellarse con una casa.

En tanto, en la provincia limeña de Barranca, una persona murió y tres resultaron heridas tras el despiste de un vehículo que iba a más de 150 km/h.

Te recomendamos
Informes RPP

Proética: La percepción de la corrupción en el Perú llegó a su nivel más alto en 2025

Un reciente informe de Proética no solo confirma que la ciudadanía percibe la corrupción como uno de los problemas más graves del país, sino que también expone una profunda crisis de confianza hacia las principales instituciones públicas. Más detalles en el siguiente informe.
Informes RPP
Informes RPP
00:00 · 00:00
Video recomendado
Tags
ATU Metropolitano Chorrillos Accidente de tránsito

RPP TV

En Vivo

Más sobre Accidentes

Lo más leído

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA