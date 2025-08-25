Piura: comerciante de pescado queda gravemente herido tras ser atacado a balazos por desconocidos

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Un comerciante de pescado, identificado como Carlos Gaspar Valdivieso, fue atacado a balazos en el frontis de su vivienda, donde también funciona su puesto de venta de productos marinos, en el asentamiento humano Villa Curve, en el distrito 26 de octubre, en la región Piura.

Tras el brutal ataque, la víctima fue trasladada al Hospital Santa Rosa, donde se encuentra a la espera de ser operado. Sin embargo, en diálogo con RPP, la madre del vendedor, la señora Consuelo Valdivieso, ha denunciado que su hijo se encuentra desde las 8:00 a.m. a la espera de ser intervenido.

“Estoy pidiendo ayuda, por favor. Aquí en el hospital, a mi hijo lo trajeron desde las 8:00 de la mañana y hasta la hora que estamos todavía no es operado. Nos han dicho que esperamos 20 minutos para que empiecen con la operación. No es justo. ¿Cómo esperar desde las 8:00, esperar 20 minutos más para que recién operen? ¿Qué esperan? ¿Qué me den la noticia que mi hijo está muerto?”, señaló la mamita.

Asimismo, la mujer indicó que su hijo no sufrió ningún tipo de amenaza o recibió algún mensaje extorsivo antes del ataque.

Además, la madre indicó que ella y su hijo se dedican al negocio familiar de la venta de pescados y que el atentado se produjo cuando ella no estaba en el puesto. “Yo me he demorado y no he visto cuando pasó el accidente”, indicó.

Hermano de la víctima falleció por ataque similar

Este no es el primero atentado que sufre la familia. La señora Consuelo Valdivieso relató que a inicios de julio de este año otro de sus hijos fue asesinado a balazos por un desconocido.

“El 5 de julio mataron a mi tercer hijo. Lo trajeron al hospital y también lo dejaron en una camilla. Lo dejaron y llegaron con la noticia de que ya estaba fallecido. Y esperan igualmente que me den la noticia [con mi otro hijo]”, indicó.