Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Reflexiones del evangelio
Reflexiones del evangelio
Lunes 25 de agosto | "¡Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que cierran a los hombres el reino de los cielos! Ni entran ustedes, ni dejan entrar a los que quieren"
EP 1058 • 12:32
Espacio Vital
Espacio Vital
Cáncer sin guía: los vacíos que ponen en riesgo tu tratamiento
EP 618 • 24:26
Informes RPP
Informes RPP
Día del Café Peruano: el reto de conquistar el mercado local e internacional
EP 1322 • 03:43

Piura: comerciante de pescado queda gravemente herido tras ser atacado a balazos por desconocidos

Wendy Milla Loo

por Wendy Milla Loo

·

Este no es el primer ataque que sufre la familia. El hermano de la víctima fue asesinado a inicios de julio de este año en circunstancias similares. La madre del herido indicó que su hijo no era víctima de amenazas.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!
Piura
00:00 · 02:02
Tras el brutal ataque, la víctima fue trasladada al Hospital Santa Rosa.
Tras el brutal ataque, la víctima fue trasladada al Hospital Santa Rosa. | Fuente: RPP

Un comerciante de pescado, identificado como Carlos Gaspar Valdivieso, fue atacado a balazos en el frontis de su vivienda, donde también funciona su puesto de venta de productos marinos, en el asentamiento humano Villa Curve, en el distrito 26 de octubre, en la región Piura.

Tras el brutal ataque, la víctima fue trasladada al Hospital Santa Rosa, donde se encuentra a la espera de ser operado. Sin embargo, en diálogo con RPP, la madre del vendedor, la señora Consuelo Valdivieso, ha denunciado que su hijo se encuentra desde las 8:00 a.m. a la espera de ser intervenido.

“Estoy pidiendo ayuda, por favor. Aquí en el hospital, a mi hijo lo trajeron desde las 8:00 de la mañana y hasta la hora que estamos todavía no es operado. Nos han dicho que esperamos 20 minutos para que empiecen con la operación. No es justo. ¿Cómo esperar desde las 8:00, esperar 20 minutos más para que recién operen? ¿Qué esperan? ¿Qué me den la noticia que mi hijo está muerto?”, señaló la mamita.

Asimismo, la mujer indicó que su hijo no sufrió ningún tipo de amenaza o recibió algún mensaje extorsivo antes del ataque.  

Además, la madre indicó que ella y su hijo se dedican al negocio familiar de la venta de pescados y que el atentado se produjo cuando ella no estaba en el puesto. “Yo me he demorado y no he visto cuando pasó el accidente”, indicó.

¡Mira RPP en YouTube!

Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇

¡Suscríbete gratis

Hermano de la víctima falleció por ataque similar

Este no es el primero atentado que sufre la familia. La señora Consuelo Valdivieso relató que a inicios de julio de este año otro de sus hijos fue asesinado a balazos por un desconocido.

“El 5 de julio mataron a mi tercer hijo. Lo trajeron al hospital y también lo dejaron en una camilla. Lo dejaron y llegaron con la noticia de que ya estaba fallecido. Y esperan igualmente que me den la noticia [con mi otro hijo]”, indicó.

Te recomendamos

Informes RPP

Inseguridad, informalidad y poca capacidad de gasto: los grandes desafíos en las regiones del norte del Perú

El Instituto Peruano de Economía presentó el Índice de Competitividad Regional (INCORE) en el cual, solo La Libertad, Lambayeque y Áncash figuran entre las diez primeras posiciones. Repasamos los factores que los posicionan de esa manera y aquellos que afectan su buen desempeño. Andrés Carhuapoma y Óscar Sánchez con el siguiente informe.
Informes RPP
Informes RPP
00:00 · 00:00

Video recomendado
Tags
Piura Inseguridad ciudadana Ataque

Más sobre Piura

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA