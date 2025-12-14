Villa El Salvador: un muerto y dos heridos dejó balacera contra una vivienda en donde se realizaba una pollada

Al menos una persona murió y otras dos resultaron heridas luego de que sujetos realizaran disparos contra un inmueble en el distrito limeño de Villa El Salvador, lugar donde se realizaba una pollada.

Según información policial, dos personas llegaron a bordo a de una motocicleta a los exteriores del inmueble en el asentamiento humano Balcones de Villa y realizaron varios disparos al inmueble de dos pisos.

El hecho habría sido captado por cámaras de vigilancia en los inmuebles contiguos. Uno de los propietarios de las cámaras de seguridad, indicó a RPP que solo es disuasiva y no llegó a realizar el registro completo, versión que deberá ser corroborada por la PNP.

VES: cámaras de vigilancia ayudarían en la identificación de autores de balacera que dejó un fallecido | Fuente: RPP

La situación ha puesto en alerta a los vecinos del asentamiento humano Balcones de Villa, ya que estos hechos ocurren con frecuencia en la zona.

"Yo pensé que era un cohete, tengo un hijo de 13 años y se traumó con eso porque me dijo: 'me están disparando balas'. Yo le dije que era un cohete y estaban adelantando por Navidad. Anteriormente hubo balaceras y se escucha. Siempre hemos pedido una cámara para registrarlo. No vienen policías ni serenazgo", declaró una vecina a RPP.

La persona que finalmente falleció cuando era trasladada a una clínica local fue identificado como Jorge Quispe Noriega, de 33 años, quien se encontraba en el lugar con su esposa y su menor hijo de tres años.

En cuanto a las personas heridas ellos vienen siendo atendidos en clínicas locales y la policía no descarta que este se trate de un caso de ajuste de cuentas.