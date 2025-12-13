Rímac: 1 500 extranjeros fueron intervenidos en un megaoperativo contra la migración irregular

Más de 1500 ciudadanos extranjeros fueron intervenidos y trasladados en buses al cuartel policial Los Cibeles, ubicado en el distrito limeño del Rímac, como parte de un megaoperativo contra la migración irregular en el país.

El ministro del Interior, Vicente Tiburcio, informó que esta acción se llevó a cabo de manera simultánea a nivel nacional y que contó con el apoyo de la Superintendencia Nacional de Migraciones.

El operativo inició a las 4:00 p. m. y permitió la intervención de aproximadamente 1 500 personas.

El titular del Interior indicó que, de este grupo, cerca de 700 ciudadanos ya fueron verificados por Migraciones, detectándose que 99 de ellos se encuentran en situación migratoria irregular.

Asimismo, se identificó a otras 90 personas cuyo permiso de permanencia está próximo a vencer, por lo que serán sometidos al procedimiento correspondiente que podría derivar en su expulsión del país.

Tiburcio también manifestó que, durante el operativo, fueron detectados 49 ciudadanos extranjeros con requisitorias vigentes, quienes serán puestos a disposición de las autoridades competentes para luego proceder con su expulsión del territorio nacional.

Cabe señalar que el megaoperativo contó con la presencia del presidente de la República, José Jerí; el ministro del Interior, Vicente Tiburcio; y el presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez.