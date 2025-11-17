Áncash: policías son denunciados por el presunto robo de 120 000 soles tras intervenir a tres agricultores

Según los agraviados, fueron detenidos sin ninguna explicación y el dinero que traían consigo desapareció mientras eran trasladados a la Comisaría de Santa para un control de identidad.

Tres agricultores de la provincia de Pallasca denunciaron a policías de la comisaría del distrito de Santa por el presunto robo de S/120 000 soles cuando los intervinieron en la carretera de penetración Santa-Chuquicara, en la región de Áncash.

Los denunciantes aseguraron que fueron retenidos por horas en la comisaría sin justificación alguna y que incluso fueron amenazados con ser acusados por un robo ocurrido días atrás en Chimbote. Por ello presentaron una denuncia en la Fiscalía Mixta de Santa y en la Inspectoría de la Policía.

Según los agraviados, el dinero se encontraba en un morral que desapareció mientras eran trasladados a la Comisaría de Santa para un control de identidad.

El jefe de la Región Policial de Áncash, Ely Vargas Roca, informó que el caso ya fue reportado y se designó a un oficial superior para las investigaciones internas.

Vargas Roca indicó que el acta policial de dicha intervención fue encontrada en la casa de un agente y que el jefe de la sección de Delitos y Faltas de la comisaría no fue informado del operativo de intervención de los agricultores en su momento.