Wanda del Valle rompe su silencio desde Colombia: “Sí tengo miedo de ser extraditada”

Wanda del Valle Bermúdez, expareja sentimental del abatido delincuente Christopher Joseph Fuentes Gonzales, alias 'Maldito Cris', dio una entrevista a un medio colombiano en la que negó haber servido en la logística de la organización criminal El Tren de Aragua y ofrecer dinero para quien atente contra la vida del coronel PNP, Víctor Revoredo.

“Yo no soy culpable de lo me están sindicando, eso es totalmente falso nunca he tenido esas intensiones ni las voy a tener [atentar contra Revoredo]”, señaló la también conocida como La Bebecita del Crimen en el medio colombiano Testigo Directo.

La mujer de 27 años, que se encuentra detenida en Colombia desde diciembre del año pasado a la espera de ser extradita a Perú para que afronte los 18 meses de prisión preventiva que le impuso el Poder Judicial por los presuntos delitos de conspiración y ofrecimiento para el delito de sicariato en contra del referido jefe policial.

“Yo nunca recibí ningún dinero de ningún tipo de extorsión, de ninguna trata de blanca, de absolutamente nada. Yo hasta trabajaba, era comerciante informal, venida mi ropa, mis carteras, perfumes porque siempre me gustó tener lo mío en el bolsillo”, manifestó.

"No sé si era mi responsabilidad entregarlo"

La investigada, dijo, además, que teme ser extraditada y pidió perdón por las víctimas del 'Maldito Cris'.

“Sí tengo miedo de ser extraditada, tengo miedo de que mi vida corra peligro, yo le pido perdón, de mi parte, a las personas que le causó daño”, indicó.

Según, las autoridades, Wanda del Valle era la “recaudadora” del dinero que obtenía su expareja en sus ilícitas actividades como sicariato, extorsiones, distribución de armas de fuego y trata de personas.

Durante la entrevista, La Bebecita del Crimen afirmó que su pecado fue enamorarse de un delincuente y no entregarlo a la Policía.



“Y no sé si era mi responsabilidad ir a entregarlo, quién entrega a un familiar, quién entrega a una persona que ama, no sé si era mi responsabilidad, no lo hice, a lo mejor ese fue mi error, pero yo no lo iba a entregar”, aseguró.

“Imagínate 20 años [de condena que podría recibir] por tú quedarte callada, y si tú tenías miedo, porque el amor sí existe”, finalizó.