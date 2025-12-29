Vecinos de Carabayllo denuncian que cochera municipal está siendo usada como punto de acopio de basura

Los vecinos de Carabayllo siguen padeciendo la falta del servicio de limpieza pública en el distrito. A las denuncias por la basura acumulada en las calles luego de varios días, se suma una nueva queja por el punto de acopio utilizado para el traslado de los desechos.

En información compartida a través del Rotafono de RPP, los vecinos en la Av. Caudivilla indicaron que este punto, originalmente una cochera municipal, estaría siendo improvisado como un espacio asignado para dejar los desperdicios.

Los vecinos expresaron su malestar debido a la cercanía de este punto con viviendas y otros establecimientos, por el hedor que emana de los desechos.

"Los vecinos tenemos en cuenta de que ese local es depósito de vehículos. Sin embargo, a raíz de todo el problema que está sucediendo con la basura, no sé si el alcalde o los funcionarios, pero la municipalidad ha tomado la decisión de que este local utilizado como depósito de vehículos sea ahora un relleno sanitario, teniendo al frente casas, colegios. ¿Qué trae esto? Moscas, infecciones virales", manifestó una ciudadana del distrito al Rotafono de RPP.

Incluso, a través del mismo medio, los vecinos también reportaron que la cochera, a pesar de ser un espacio temporal, ya habría sido copada en su totalidad por los desperdicios.

Por esta razón, invocaron no solo a las autoridades del distrito, sino también a la Municipalidad de Lima para que tome cartas en el asunto frente a un problema que ya lleva semanas sin solución.

Vecinos denunciaron falta de recojo de basura

Los vecinos de Carabayllo denunciaron la semana pasada la acumulación de basura en las calles del distrito, exponiendo a los miles de transeúntes al mal olor y a los focos de contaminación generados por este amontonamiento.

RPP llegó hasta la Av. Mariano Condorcanqui, donde varios montículos de basura permanecen a la intemperie. Ricardo Sánchez, dirigente vecinal de la zona, manifestó que hace días no se realizaba el recojo de residuos, problema que se repite en las principales avenidas del distrito.

Según manifestó, tras poner en conocimiento de esta situación a la Municipalidad de Carabayllo, la comuna reveló que había decidido rescindir el contrato con la empresa encargada del servicio; sin embargo, la respuesta de esta última fue que la municipalidad mantenía con ellos una deuda de 10 millones de soles.