Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

José Jerí lideró operativo 'Ciclón' en el penal Castro Castro para frenar el crimen organizado desde las cárceles

Jair Zevallos Morón

por Jair Zevallos Morón

·

La intervención contó con la participación de 300 agentes del grupo de operaciones especiales (GOES) y, además del penal Castro Castro, se realizó en simultáneo en los centros de Huaral, Picsi, y Huamacaca.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!
Gobierno
00:00 · 01:32
Tras el último operativo en el penal Ancón 1, se reportó la incautación de 18 celulares
Tras el último operativo en el penal Ancón 1, se reportó la incautación de 18 celulares | Fuente: Presidencia | Fotógrafo: JAIRO DIAZ

El presidente José Jerí lideró el operativo denominado 'Ciclón', el cual se ejecutó en el penal Castro Castro, en el distrito limeño de San Juan de Lurigancho. En el operativo, que duró un lapso de dos horas, también participó el comandante general de la Policía, Oscar Arriola, y el jefe del Instituto Nacional Penitenciario (Inpe), Iván Paredes Yataco.

Esta intervención, en la que participaron 300 agentes del grupo de operaciones especiales (GOES), del INPE, se realizó en simultáneo en los penales de Huaral, Picsi, y Huamacaca para incautar objetos prohibidos, restablecer el orden, y fortalecer la seguridad penitenciaria en el país. 

Sobrepoblación carcelaria

Al respecto, el jefe del INPE, Paredes Yataco, manifestó que existe una sobrepoblación en Castro Castro, que alberga 5 000 reos, pese a tener una capacidad máxima para de 1 500, por lo que se está gestando un traslado hacia el penal de Challapalca y Cochamarca.

"Hay aproximadamente más de 5 mil internos y la capacidad de incautación es de 1500. Entonces, como usted puede ver, hay una sobrepoblación, un hacinamiento. Por eso es que nosotros vamos a hacer ahora también lo que llaman acá el traslado de internos a Challapalca, a Cochamarca, inclusive, para poder deshacinar un poco más este penal.

Tras el último operativo en el penal Ancón 1, se reportó la incautación de 18 celulares y se procederá con la sanción disciplinaria de los trabajadores que se encuentren involucrados.

Te recomendamos

El poder en tus manos

EP219 | INFORMES | Elecciones 2026: investigaciones por neutralidad electoral del JNE involucran a 78 autoridades

A seis meses de las elecciones generales 2026, El Poder en tus Manos identificó a 78 autoridades en todo el país con investigaciones por presunta vulneración de la neutralidad ante el Jurado Nacional de Elecciones. ¿De quiénes se trata y cuál es el estado de sus procesos? Los detalles en el siguiente informe de Karina Valencia.
El poder en tus manos
El poder en tus manos
00:00 · 00:00

Video recomendado
Tags
José Jerí Penal Castro Castro

RPP TV

En Vivo

Más sobre Gobierno

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA