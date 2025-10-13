José Jerí lideró operativo 'Ciclón' en el penal Castro Castro para frenar el crimen organizado desde las cárceles

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Tras el último operativo en el penal Ancón 1, se reportó la incautación de 18 celulares | Fuente: Presidencia | Fotógrafo: JAIRO DIAZ

El presidente José Jerí lideró el operativo denominado 'Ciclón', el cual se ejecutó en el penal Castro Castro, en el distrito limeño de San Juan de Lurigancho. En el operativo, que duró un lapso de dos horas, también participó el comandante general de la Policía, Oscar Arriola, y el jefe del Instituto Nacional Penitenciario (Inpe), Iván Paredes Yataco.

Esta intervención, en la que participaron 300 agentes del grupo de operaciones especiales (GOES), del INPE, se realizó en simultáneo en los penales de Huaral, Picsi, y Huamacaca para incautar objetos prohibidos, restablecer el orden, y fortalecer la seguridad penitenciaria en el país.

Sobrepoblación carcelaria

Al respecto, el jefe del INPE, Paredes Yataco, manifestó que existe una sobrepoblación en Castro Castro, que alberga 5 000 reos, pese a tener una capacidad máxima para de 1 500, por lo que se está gestando un traslado hacia el penal de Challapalca y Cochamarca.

"Hay aproximadamente más de 5 mil internos y la capacidad de incautación es de 1500. Entonces, como usted puede ver, hay una sobrepoblación, un hacinamiento. Por eso es que nosotros vamos a hacer ahora también lo que llaman acá el traslado de internos a Challapalca, a Cochamarca, inclusive, para poder deshacinar un poco más este penal.

Tras el último operativo en el penal Ancón 1, se reportó la incautación de 18 celulares y se procederá con la sanción disciplinaria de los trabajadores que se encuentren involucrados.