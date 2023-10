Casa de apuestas fue asaltada por segunda vez en menos de un mes en VMT

Seguridad Villa María del Triunfo: asaltan casa de apuestas por segunda vez en menos de un mes

Una casa de apuestas deportivas fue asaltada por segunda vez en menos de un mes, en la cuadra 8 del jirón Progreso, en el distrito limeño de Villa María del Triunfo, según informó un trabajador del local.

En conversación con RPP Noticias, el denunciante precisó que este nuevo robo lo hizo el mismo delincuente que asaltó el local hace una semana atrás, el pasado sábado 14 de octubre. En esta ocasión, había clientes en el establecimiento.

Según las imágenes de las cámaras de seguridad del local, el delincuente se acercó al mostrador y mostró el arma de fuego exigiendo el dinero de la caja a una trabajadora. En esta oportunidad, también se llevó el teléfono de la mujer que atendía el local.

El hombre ingresó vistiendo un buzo negro, una polera ploma, una gorra negra y un morral cruzado en el pecho donde luego guardó el dinero que robó.

“El mismo ladrón que hace unos días nos ha robado entra tranquilo, no tiene mascarilla, no tiene nada, se enfoca claramente su cara, toda esa información la hemos hecho llegar a la policía. Agarra y saca el arma de la cintura y le enseña a la señorita. Esta vez hay dos clientes en sala, la vez pasada no había clientes. El ladrón entra fresco”, dijo un trabajador de la casa de apuestas a RPP.

Villa María del Triunfo: asaltan casa de apuestas por segunda vez en menos de un mes | Fuente: RPP

Caso en investigación

De acuerdo con los testimonios de los trabajadores, las imágenes de la cámara de seguridad fueron entregadas a la Policía de Villa María del Triunfo. Sin embargo, no hay ningún avance en la investigación.

Los trabajadores del local de apuestas piden que se identifique y capture al delincuente, así como acciones para evitar que se repitan estos robos en la zona.