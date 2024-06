Cercado de Lima: delincuentes robaron camioneta a policía que estaba con su familia

Seguridad Los delincuentes interceptaron este vehículo en movimiento en esta calle

Tan solo 30 segundos les tomó a dos delincuentes robar la camioneta de un policía en civil que iba a bordo junto a su familia. Los hechos ocurrieron en la cuadra 26 de la calle Eleazar Guzmán y Barrón, en el Cercado de Lima.

En la camioneta plateada se encontraba a bordo, además del policía que iba de civil, su esposa y su hija, quien es menor de edad.

Los delincuentes interceptaron este vehículo en movimiento en esta calle y, amenazándolos con armas de fuego, los obligaron a bajar del vehículo.

Todo quedó registrado en las cámaras de seguridad de la zona e incluso se puede ver que el policía, al ver que su familia era amenazada, cubrió con su cuerpo a su hija hasta que los delincuentes huyeron con el vehículo.

Posteriormente, los malhechores llamaron al propietario del vehículo para exigir dinero a cambio de devolverlo. La Policía indica que están exigiendo el pago de 20 mil soles aproximadamente.

Reportar casos similares en la zona

Hechos similares registrados en la zona mantienen a los vecinos en vilo, quienes se encuentran muy preocupado por el aumento de robos al paso y de vehículos.

"Encuentran la manera de desarmar al carro y se lo llevan. Y ya no solamente ha pasado acá. A la espalda se han llevado dos carros como un mes atrás, en la puerta de la casa", dijo uno de los vecinos.

"Acá roba, quitan carteras, celulares, pasan en moto. Uno está conversando por celular y se lo arranchan", agregó otra.

"Uno ya no puede caminar tranquilo por la zona. Uno prefiere estar en su casa, más seguro, porque en la calle, en la esquina te roban, te tumban. No hay seguridad, no hay respeto, ni serenazgo, ni policías", culminó un tercero.