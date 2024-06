Delincuentes obligaban a sus víctimas a acceder a aplicativos para retirar dinero de cuentas

Seguridad El joven, por temor a recibir un disparo, accedió a poner sus huellas digitales

Delincuentes amenazaron con un arma de fuego a un joven y lo obligaron a transferir 130 soles a través de aplicaciones de monederos electrónicos. Los hechos ocurrieron cerca de la avenida Libertad, a unos pasos del mercado Miramar, en el límite del Callao con el distrito limeño de San Miguel.

El joven, por temor a recibir un disparo, accedió a poner sus huellas digitales sobre el equipo de teléfono móvil, haciendo el envío a estos extraños.

"Me centraron. Me robaron. Me dijeron pon tu clave y se yapearon como 130 soles. 30 soles de Plin y 100 de Yape", dijo el agraviado.

Sujeto fue identificado plenamente por la víctima

Al conocer el hecho, los agentes del Escuadrón de Emergencia del Callao hicieron un patrullaje en la zona y ubicaron a uno de los delincuentes cerca del jirón Santa Rosa con la avenida La Libertad.

Este hombre fue identificado plenamente por la víctima y se conoció que su nombre es Franco Mejías. Al respecto, el coronel Alejandro Miranda, jefe de la División de Unidades Especializadas del Callao, ofreció mayores detalles de la intervención.

"Al ser intervenido se le encontró el celular de la persona agraviada, quien refiere que, en el momento del robo, fue amenazada por tres sujetos con arma de fuego. Le golpearon y le obligaron para que le puedan sacar 250 soles", manifestó.

Fueron tres los delincuentes que asaltaron a este joven en el Callao y, por lo pronto, solo está detenido Alejandro Miranda, quien fue puesto a disposición de las autoridades para continuar con las diligencias.