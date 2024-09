Diputado de El Salvador: "Las cárceles en toda Latinoamérica son las universidades del crimen"

En Ampliación de Noticias, Christian Guevara, diputado de El Salvador, indicó que en ese país se construyó una cárcel de máxima seguridad como el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT).

Christian Guevara, diputado de El Salvador, se pronunció sobre los casos de extorsiones que van en aumento en el Perú y dio su punto de vista sobre la lucha contra la criminalidad en base al 'modelo Bukeke'.

“Yo he visto que desde el 2011 en número de homicidios ha aumentado constantemente en el Perú. Así como fue en El salvador. Cada país tiene su receta, cada país debe encontrar sus soluciones. Yo lo que les puedo decir es que hay muchas cosas que nosotros sufrimos como sociedad que ustedes están empezando a sufrir y las van a sufrir. El sistema judicial de este país, cuando alguien extorsiona, se le juzga solo por la extorsión. En el caso de El Salvador también lo juzgamos por homicidio. La extorsión siempre precede al homicidio. La delincuencia es un cáncer, eso jamás para de avanzar”, dijo en RPP.

Centro de Confinamiento del Terrorismo

En Ampliación de Noticias, Christian Guevara contó que en El Salvador se construyó el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), centro penitenciario de máxima seguridad, para recluir a los “maras”, organización criminal que opera en El Salvador y otros países de Centroamérica y que funcionan como pandillas urbanas.

“Todos los salvadoreños estábamos convencidos de que las Maras no son reos comunes, son grupos de terrorismo y de que había de construir una cárcel especial para retenerlos. Entonces se hizo una cárcel en menos de dos años, en una zona aislada del país, con dos kilómetros a la redonda de francotiradores, con cero acceso a señal de telecomunicaciones y visitas”, indicó.

El jefe de fracción de "Nuevas Ideas" indicó que "las cárceles en toda Latinoamérica son las universidades del crimen y los centros de logística de los delincuentes", por lo que en El Salvador se pensó y construyó una cárcel de máxima seguridad como el CECOT.

“Teníamos que colocarlos, más que por un tema de hacinamiento, de garantizarles que en las cárceles donde estuvieran no se trasformaran en un centro de crimen organizado. Las cárceles en toda Latinoamérica son las universidades del crimen y los centros de logística donde ellos dan instrucciones”, agregó.

Restricciones en centros penitenciarios

En otro momento, Christian Guevara indicó que a algunos gobiernos les falta valentía y voluntad para aplicar medidas restrictivas en los centros penitenciarios que eviten que los reos puedan comunicarse con el exterior y continuar operando desde el encierro.

“Lo que pasa es que los gobiernos tienen falta de voluntad y de valentía de aplicarla como tal. Si hay comunidades afectadas alrededor, pero eso soluciona con señales de wifi en los hogares. Sí hay la suficiente tecnología para bloquear los centros penales. Además, hay que quitarle todo el acceso al sistema eléctrico. En El Salvador no hay ningún acceso al sistema eléctrico en la parte de abajo y la iluminación está arriba para que ellos no puedan cargar o tener acceso a la energía. Entonces, todas estas pequeñas medidas los gobiernos no tienen el valor de implementarlas”, apuntó.