Mototaxista fue asesinado a balazos frente a su esposa e hija en Comas

Un mototaxista fue asesinado frente a su esposa e hija en el cruce de las avenidas Trapiche y San Felipe, en Comas, según confirmaron a RPP fuentes de la Policía Nacional.

El hecho se produjo cuando Kenji Genaro La Rosa, de 31 años, retornaba a su vivienda luego de su jornada laboral junto con su pareja y la menor de siete años, quienes se encontraban en el asiento posterior de la unidad.

El mototaxi fue interceptado por dos sujetos a bordo de una moto, quienes dispararon en más de diez ocasiones, hiriendo de muerte al conductor. Afortunadamente, tanto la esposa como la hija de la víctima resultaron ilesas tras el ataque.

Vecinos expresan su preocupación por aumento de criminalidad

Durante las diligencias, realizadas en la madrugada, peritos de Criminalística encontraron 12 casquillos de bala, mientras que el cadáver de La Rosa fue llevado a la Morgue Central de Lima.

Tras este ataque, vecinos de la zona expresaron su preocupación por la ola de inseguridad que azota esta parte de Comas, exigiendo medidas más efectivas contra la criminalidad.

"El peligro está en todos lados (...) Ya uno ve el peligro en la mañana, en la tarde, en la noche, y no hay tranquilidad. Tienes que llegar a tu casa antes de las ocho o antes de las nueve, y si llegas a esa hora, tienes que estar mirando por todos lados, entonces no es tranquilo", expresó a RPP una vecina.