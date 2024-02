Lima Salomón Lerner Githis: "No es cuestión de cerrar tribunas, hay que hacer educación y cultura"

Salomon Lerner Githis, expresidente del Consejo de Ministros y exmiembro del Fondo Blanquiazul, cuestionó la decisión del Gobierno de no permitir el acceso al público a la tribuna sur del próximo partido de Alianza Lima, tras los enfrentamientos entre presuntos barristas ocurridos días atrás, en el distrito de Santa Anita.

En Enfoque de los Sábados, el exministro consideró que "nada vamos a ganar" cerrando estadios, cuando el problema intrínseco en la violencia es en general y no solo en las barras de fútbol.

"En el fútbol lo más importante que prima es una parte del hinchade que es una cosa que no es de la lógica, es de la fe, de la pasión. Aquí hay que trabajar otros temas. No hay que trabajar simplemente el cerrar puertas y dejar que la mayoría de los hinchas que quieren con mucho interés llegar un día domingo a tener una satisfacción de ver un espectáculo, que hoy en día no solamente es deportivo, sino un espectáculo artístico, para poder tener un fin de semana con alegría es cerrarle la puerta. No".

Salomón Lerner Githis recomendó liderazgos, charlas, educación y cultura con la "masa" de personas que están en la hinchada en general para dar entender que "el fútbol no es violencia". Además, recomendó salir a explicar por qué existe el racismo y la discriminación.

"Y a esos elementos que sí existen, indudablemente existen, no son buenos elementos, tratar de orientarlos. Para eso hay que hacer trabajo de inteligencia, hay que hacer líderes dentro de la comunidad deportiva no solamente en Alianza Lima, sino en todos los equipos, hay que tener barristas que hagan que la labor de la Policía y del Ministerio del Interior sea más eficiente y pueda dar ese tipo de valores, entonces, aquí no es cuestión de cerrar tribunas, hay que hacer educación y cultura", planteó.

El pasado 20 de febrero, el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, anunció, tras la reunión que sostuvo con representantes de los clubes de fútbol profesional y otras autoridades, que se tomó la decisión de que el 1 de marzo, en el partido Universitario-Sport Huancayo, así como como el 25 de febrero, en el Alianza Lima-Comerciantes Unidos, no se permitirá el acceso al público a las tribunas norte y sur.

Esto luego de que el sábado, 17 de febrero, en la previa del partido entre Universitario y Melgar, en el Estadio Monumental de Ate, presuntos hinchas de las barras de Universitario y Alianza Lima protagonizaran una balacera que dejó a cuatro personas con heridas de bala.

Lucha contra corrupción

De otro lado, Salomón Lerner Githis sostuvo que no se puede investigar durante 10 o 12 años sin "tomar decisiones" o "remedios" en relación con la lucha contra la corrupción.

"¿Cómo podemos seguir discutiendo luego de 10 o 15 años la corrupción de las campañas políticas de los últimos tres o cuatro gobiernos y hasta ahora no tenemos realmente ninguna decisión sobre cómo esos males corruptos no acaban con las sanciones necesarias? ese es el primer punto. El segundo punto es que indudablemente las organizaciones e instituciones han ido fracasando en la posibilidad de que se haga todo bajo un código de ética y bajo principios fundamentales de la transparencia. Lamentablemente, eso ha estado fracasando en el país", expresó.