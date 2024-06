San Juan de Lurigancho: Policía investiga ataque a balazos que dejó una persona herida

Seguridad Los vecinos de este sector han indicado que el herido fue trasladado a un lugar cercano

La Policía Nacional investiga un ataque a balazos que dejó una persona herida en las inmediaciones del cruce de la avenida Constelación con el jirón Saturno en el distrito limeño de San Juan de Lurigancho.

Según las primeras versiones, la víctima es un hombre que caminaba por el lugar cuando, de pronto, fue atacado por otros dos sujetos a bordo de una motocicleta, quienes realizaron dos disparos, tal como lo indicó la señora Judith, una vecina del sector que dialogó con RPP.

"Ahí estaban caminando, dicen, en la avenida Consalación y dos chamos, dicen, que le han disparado por la espalda. Patrullajes sí hay, pero no es algo seguro. Serenazgo también da vueltas, pero cuando hay rateros no participan", manifestó.

Los vecinos de este sector han indicado que el herido fue trasladado a un hospital cercano. No obstante, denunciaron la poca iluminación que existe cerca a la zona donde ocurrió el ataque.

Delincuentes obligaban a sus víctimas a realizar retiros de sus cuentas

Esta semana se conoció el caso de delincuentes amenazaron con un arma de fuego a un joven para obligarle a transferir 130 soles mediante aplicaciones de monederos electrónicos.

Los hechos ocurrieron cerca de la avenida Libertad, a unos pasos del mercado Miramar, en el límite del Callao con el distrito limeño de San Miguel.

Por temor a recibir un disparo, el joven accedió a poner sus huellas digitales sobre el equipo de teléfono móvil, haciendo el envío a estos extraños.

"Me centraron. Me robaron. Me dijeron pon tu clave y se yapearon como 130 soles. 30 soles de Plin y 100 de Yape", dijo el agraviado.