Huancavelica: policía muere tras recibir disparos de su colega dentro de comisaría de Surcubamba

El suboficial de tercera de la Policía Nacional del Perú (PNP), Carlos Egoavil, fue detenido por el presunto delito de homicidio, luego de que -según fuentes policiales- disparara contra uno de sus compañeros dentro de la Comisaría PNP de Surcubamba, en la provincia de Tayacaja, en la región de Huancavelica.

De acuerdo con las primeras investigaciones, Egoavil y el suboficial Luis Beltrán Díaz habrían mantenido una acalorada discusión minutos antes del ataque.

En medio de esta confrontación, el detenido habría efectuado disparos con su arma de reglamento, impactando a su colega en el hombro y la espalda.

No obstante, testigos aseguraron haber escuchado tres detonaciones dentro del establecimiento policial.

Pese a que el efectivo de 35 años fue auxiliado y trasladado al centro de salud de Surcubamba, llegó sin signos vitales.

Beltrán Díaz contaba con 13 años de servicio en la institución.

Tras su detención, Carlos Egoavil fue trasladado a la Comisaría PNP de Huancayo, donde permanece mientras se realizan las investigaciones.

La Fiscalía Provincial de Surcubamba ya inició las diligencias correspondientes para determinar las causas y las circunstancias que llevaron a este fatal desenlace.

Los restos de Beltrán Díaz fueron trasladados a la ciudad de Huancayo para la necropsia de ley. Luego de estas diligencias, el cuerpo será llevado nuevamente a Surcubamba, donde se realizará el velatorio y posterior entierro.