Rolando Bedoya a RPP previo a su debut en UFC: "Tengo todas las técnicas para ganarle a Khaos Williams"

Los sueños están para cumplirlos y un peruano, este fin de semana, tendrá la gran chance de brillar en la UFC: hablamos del luchador Rolando Bedoya.

Y es que Rolando Bedoya tendrá su esperado debut en la UFC (Ultimate Fightning Championship) el sábado 6 de mayo en el Prudential Center en Newark, New Jersey, Estados Unidos. Nuestro representante tendrá acción en el UFC 288 cuando, en la cartelera preliminar, se vea las caras en el octágono ante el local y experimentado Khaos Williams en el peso wélter.

Será una más que dura prueba para Bedoya, quien tiene un récord de 14-1-0 en las artes marciales mixtas y buscaba desde hace buen tiempo la chance de ser parte de la gran empresa que dirige Dana White (su primer contrato es por tres peleas). No hay que esperar más ya que su combate está a la vuelta de la esquina.

Desde territorio norteamericano nos responde y da sus expectativas sobre la inminente pelea en 'El Estado Jardín'. Está más que motivado para llevarse la victoria y regalarle una alegría a todo un país que estará pendiente de su actuación.

Rolando Bedoya llega con todo para el UFC 288. | Fuente: RPP/@UFCEspanol

Rolando Bedoya vive la previa del UFC 288

"La verdad que estoy muy feliz que llegue el momento de mi debut. Súper contento y emocionado porque va a ser una gran noche. Sé que voy a dar lo mejor y me llevaré la victoria. Ha sido una preparación súper loca. He entrenado todos los días durísimo y enfocado. Estoy con un aire sorprendente y he superado mis límites de fuerza", nos comenta.

Al ser consultado sobre si es que hay algo de nerviosismo previo a la contienda, nos da cuenta que está más que tranquilo y con la mira puesta en pasar por encima de su rival de turno.

"UFC es algo grande. No es por hablar de más, pero ya tengo experiencia en esto. Solo es un octágono más grande, con mejores cámaras y mucho más público. Al final se cierra la jaula y es Khaos Williams y yo", sostuvo.

A quien tendrá al frente es uno que tiene amplio recorrido en las artes marciales mixtas. Khaos, quien tiene un récord de 13-3-0, está entre los mejores rankeados de la categoría wélter, aunque tiene un plan entre manos para cantar victoria en New Jersey.

"Hemos trabajado las fintas y el estudio de reacción del oponente. Él solo va a lo loco. No es por hablar mal, pero su boxeo es horrible y es un alocado que va para adelante que confía en su mano. Yo tengo todas las técnicas para retenerlo y ganarle. Mi plan es usar mi lucha en el primer round, desgastarlo porque tiene mucha masa muscular. No tiene tanto oxígeno. Tratar de controlarlo. Se le respeta, pero no tiene el mismo juego que yo", apunta Rolando Bedoya.

Perú 🇵🇪 tiene otro representante más este Sábado en #UFC288 con @RolandoBedoya97 👊 pic.twitter.com/2XEHXr2opy — UFC Español (@UFCEspanol) May 3, 2023

El apoyo para Bedoya en la UFC

En Estados Unidos hay una gran colonia peruana y, sobre todo, latina. Es así que Bedoya menciona que será local en el Prudential Center y que incluso irán familiares suyos a verlo en acción en el octágono de UFC.

"Va a parecer que estoy en Perú. Hay un montón de gente que me ha escrito y dicho que va a ir para apoyarme. Va a ir mi familia y amigos. Me voy a sentir en casa y va a estar muy bueno", manifestó el popular 'The Machine'.

Por último, nos comenta cómo ha sido su evolución en los últimos meses y las mejores que ha hecho en su técnica. "He mejorado mi lucha con mi entrenador Ali Reza. Mi Jiu-jitsu lo entrené con Gustavo Gabriel, mi strike con Diego Lima. Mi nivel me sorprende y solo he hecho sparring con gente de mi categoría y encima", finaliza Bedoya.

