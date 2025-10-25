UFC 321 en vivo: ¿A qué hora inicia, cartelera y dónde ver el Aspinall vs Gane por el título de peso pesado?

Tom Aspinall defenderá en Abu Dhabi el título de campeón de peso pesado de UFC ante Ciryl Gane en el estelar del UFC 321. Conoce los detalles del evento.

Este sábado se celebra el UFC 321con la pelea estelar entre Tom Aspinall y Ciryl Gane por el campeonato de peso pesado de la empresa, en la que significará la primera defensa del británico. ¿A qué hora inicia, la cartelera y dónde ver la UFC en vivo del evento en Emiratos Árabes Unidos? Conoce todos los detalles con RPP.pe.

Aspinall tendrá la primera prueba en su reinado en la categoría de peso pesado frente al francés Ciryl Gane, quien llega de dos victorias consecutivas. Además, otra de las peleas llamativas de la velada es la que pondrá cara a cara a Virna Jandiroba y Mackenzie Dern por el título de peso paja que estaba vacante.

¿Cuándo y dónde será el UFC 321 con Aspinall vs. Gane?

El UFC 321 se realizará este sábado 25 de octubre en el Etihad Arena, el cual tiene un aforo para 18,000 asistentes. Las preliminares del evento inician a partir de las 9:00 a.m. (hora peruana) y la cartelera principal está prevista a comenzar a la 1:00 p.m. Se prevé que la pelea Tom Aspinall y Ciryl Gane por el título de peso pesado empiece a las 2:30 p.m. (hora peruana).

¿A qué hora inicia el UFC 321 con Aspinall vs. Gane en México y Estados Unidos?

La cartelera principal del UFC 321: Aspinall vs. Gane comenzará en Estados Unidos (hora del este) a las 2:00 p.m.

La cartelera principal del UFC 321: Aspinall vs. Gane comenzará en Estados Unidos (hora central) a la 1:00 p.m.

La cartelera principal del UFC 321: Aspinall vs. Gane comenzará en México a las 12 p.m.

La cartelera principal del UFC 321: Aspinall vs. Gane comenzará en California a las 11:00 a.m.



Cartelera del UFC 321: Aspinall vs Gane

Cartelera estelar del UFC 321: Aspinall vs Gane

Tom Aspinall (c) vs. Ciryl Gane - campeonato de peso pesado

Virna Jandiroba vs. Mackenzie Dern – campeonato de peso paja

Umar Nurmagomedov vs. Mario Bautista – peso gallo

Alexander Volkov vs. Jailton Almeida – peso pesado

Aleksandar Rakic vs. Azamat Murzakanov - peso semipesado

Cartelera preliminar del UFC 321: Aspinall vs Gane

Nasrat Haqparast vs. Quillan Salkilld - peso ligero

Ikram Aliskerov vs. Park Jun-yong - peso mediano

Mateusz Rebecki vs. L’udovit Klein - peso ligero

Valter Walker vs. Louie Sutherland - peso pesado

Nathaniel Wood vs. José Miguel Delgado – peso pluma

Hamdy Abdelwahab vs. Chris Barnett – peso pesado

Azat Maksum vs. Mitch Raposo – peso mosca

Jaqueline Amorim vs. Mizuki Inoue – peso paja

¿Dónde ver el UFC 321: Aspinall vs Gane en vivo por TV y streaming?

El UFC 321: Aspinall vs Gane contará con transmisión en diferentes países del mundo. En el caso de Perú, puede ser sintonizado a través de ESPN las preliminares y desde Disney Plus la cartelera principal. Por su parte, en México podrá visualizarse a través de Fox Sports las preliminares y en Fox Sports Premium el estelar; en Estados Unidos, vía ESPN+ PPV o en UFC Fight Pass.