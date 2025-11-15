Valentina Shevchenko vs Zhang Weili en UFC 322: ¿A qué hora inicia, cartelera y dónde ver EN VIVO pelea coestelar por título?

Valentina Shevchenko defenderá su título de peso mosca femenino de UFC ante la china Zhang Weili, quien es campeona en la categoría peso paja, en la coestelar del UFC 322 en el Madison Square Garden.

Este sábado pelea la kirguista-peruana Valentina Shevchenko en la pelea coestelar del UFC 322 en el Madison Square Garden de Nueva York. ‘Bullet’ expondrá su título de peso mosca femenino ante la china Zhang Weili, en una de las peleas más prometedoras de la velada. ¿A qué hora inicia, cuál es la cartelera y dónde verlo por TV? Conoce todos los detalles a continuación.

Valentina Shevchenko viene de vencer por decisión unánime (triple 48-47) a Manon Fiorot en el UFC 315 para así retener su título de peso mosca femenino de la UFC. Al frente tiene a ‘Magnum’ Weili, quien es campeona de peso paja pero ahora intentará extender su reinado en otra categoría.

Cabe recordar que la pelea estelar del UFC 322 será la primera defensa del cinturón de peso welter que hará el australiano Jack Della Maddalena ante el ruso Islam Makhachev, en un combate que busca dejar en el olvido el sinsabor del estelar 321 (que fue suspendido).

¿Cuándo y dónde será el UFC 322 con la pelea Valentina Shevchenko vs Zhang Weili?

El UFC 322 se realizará este sábado 15 de noviembre en el Madison Square Garden en una de las veladas más esperadas del año. Los primeros preliminares del evento comenzarán desde las 6:00 p.m. (hora peruana), los preliminares principales iniciarán a las 8:00 p.m. y la cartelera estelar desde las 10:00 p.m. de Perú.

¿A qué hora inicia el UFC 322 con la pelea Valentina Shevchenko vs Zhang Weili en vivo en México y USA?

La cartelera principal del UFC 322 inicia en Florida a las 10 p.m.

La cartelera principal del UFC 322 inicia en Virginia a las 10 p.m.

La cartelera principal del UFC 322 inicia en Washington a las 10 p.m.

La cartelera principal del UFC 322 inicia en Georgia a las 10 p.m.

La cartelera principal del UFC 322 inicia en Connecticut a las 10 p.m.

La cartelera principal del UFC 322 inicia en New York a las 10 p.m.

La cartelera principal del UFC 322 inicia en Texas a las 9 p.m.

La cartelera principal del UFC 322 inicia en Illinois a las 9 p.m.

La cartelera principal del UFC 322 inicia en México a las 9 p.m.

inicia en México a las 9 p.m. La cartelera principal del UFC 322 inicia en California a las 7 p.m.

¿A qué hora inicia el UFC 322 con la pelea Valentina Shevchenko vs Zhang Weili en vivo en Sudamérica?

La cartelera principal del UFC 322 inicia a las 10 p.m. en Perú, Ecuador y Colombia.

La cartelera principal del UFC 322 inicia a las 11 p.m. en Venezuela y Bolivia

La cartelera principal del UFC 322 inicia a las 12 .m. (del 16 de noviembre) en Brasil, Argentina, Uruguay, Chile y Paraguay.

Cartelera completa del UFC 322

Cartelera principal del UFC 322

Jack Della Maddalena vs. Islam Makhachev (por el título de peso welter)

Valentina Shevchenko vs. Zhang Weili (por el título de peso mosca)

Sean Brady vs. Michael Morales (peso welter)

Leon Edwards vs. Carlos Prates (peso welter)

Beneil Dariush vs. Benoît Saint Denis (peso ligero)

Preliminares del UFC 322

Bo Nickal vs. Rodolfo Vieira (peso medio)

Roman Kopylov vs. Gregory Rodrigues (peso medio)

Erin Blanchfield vs. Tracy Cortez (peso mosca)

Malcolm Wellmaker vs. Cody Haddon (peso gallo)

Primeros preliminares del UFC 322

Kyle Daukaus vs. Gerald Meerschaert (peso medio)

Pat Sabatini vs. Chepe Mariscal (peso pluma)

Angela Hill vs. Fatima Kline (peso paja)

Baisangur Susurkaev vs. Eric McConico (peso medio)

Viacheslav Borshchev vs. Matheus Camilo (peso ligero)

¿Dónde ver UFC 322 con la pelea Valentina Shevchenko vs Zhang Weili en vivo por TV y streaming?

El evento UFC 322 será transmitido en diferentes países del mundo. En el caso de Perú, podrá ser visto a través de ESPN las preliminares y la cartelera principal por medio de la plataforma de Disney Plus. En tanto, en México podrá visualizarse a través de Fox Sports las preliminares y en Fox Sports Premium el estelar; en Estados Unidos, vía ESPN+ PPV o en UFC Fight Pass.