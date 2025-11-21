“Lo llevo en la sangre”: hijo de Hulk Hogan ve posible una carrera en la WWE

Nick Hogan, hijo del fallecido ícono de la WWE, dejó abierta la posibilidad de iniciar una carrera en la industria de la lucha libre, a pocos meses del deceso de su padre, Hulk Hogan. El joven de 35 años fue abordado por la prensa en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles, donde comentó sobre su reciente entrenamiento con el luchador Bryan Idol.

Consultado sobre si planea seguir el legado del famoso luchador, Nick respondió que siempre ha sentido afinidad por ese deporte y que estar cerca de ese entorno lo conecta emocionalmente con su padre.

También señaló que mantiene comunicación con varias figuras de la WWE y considera a la organización como parte de su “familia extendida”.

“Lo llevo en la sangre, así que nunca se sabe. Estar cerca del negocio y de ese ambiente me hace sentir mucho más cerca de papá... Le tengo mucho cariño y, como dije, lo llevo en la sangre”, dijo para TMZ.

Un entrenamiento que despertó sospechas

Días antes de sus declaraciones, Nick había compartido una fotografía entrenando con Idol, lo que avivó las especulaciones sobre su posible debut en el ring.

Aunque evitó confirmar un proyecto concreto, aseguró sentirse en gran forma física.

El legado y la herencia de Hulk Hogan

Hulk Hogan murió el 24 de julio a causa de un infarto, según documentos médicos que también revelaron antecedentes de leucemia. Tras su muerte, Nick fue designado co-representante de su patrimonio, valorizado en casi cinco millones de dólares.

Su hermana Brooke, por solicitud previa, no forma parte del testamento. La esposa del luchador, Sky Daily, es reconocida como cónyuge sobreviviente.