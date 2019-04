Uno de los combates que más ha llamado la atención a los fanáticos de WWE es la lucha pactada entre Daniel Bryan, actual campeón de SmackDown, y Kofi Kingston por el título de la marca azul en WrestleMania 35. Si no sigues los episodios semanales, esta lucha pareciera sacada de último momento, pero guarda atrás una posible acto de justicia que puede marcarse en el magno evento.

Te preguntarás, ¿por qué tanta emoción detrás de esta lucha? Pues, una carrera de 11 años que no ha tenido oportunidades por el título principal es una real historia que contar.



Hermosa promo de Kofi Kingston rumbo a Wrestlemania 35. ❤ Publicada por Disfrutamos WWE en Domingo, 31 de marzo de 2019

Kofi, el jamaiquino

Kofi Kingston es un luchador ghanés-estadounidense y forma parte de WWE desde el 2006. Primero, se formó en el territorio de desarrollo Deep South Wrestling para luego aparecer en combates no televisados bajo el nombre de Kofi Jamaica. ¿Si es ghanés, por qué Jamaica? Al parecer, sus características físicas fueron la causante de este personaje.

Por fin, en 2008, Kofi pertenecería a un roster oficial con el nombre de Kofi Kingston al unirse a las filas de la extinta ECW y se enfrascaría en su primer feudo (rivalidad) contra Shelton Benjamin. No ganó ningún campeonato de esta división.

Tras su paso por esta casa, llegaría a RAW y ganaría su primer campeonato Intercontinental con la ayuda de Shawn Michaels ante Chris Jericho, convirtiéndose en el primer luchador africano en conseguirlo. Sin embargo, lo perdería en una lucha múltiple -y sin sentido- junto a Mickie James contra Santino Marella y Beth Phoenix. Posteriormente, ganaría el campeonato por parejas junto a CM Punk.

En No Way Out 2009, Kingston estaba programado para competir en el Elimination Chamber Match por el Campeonato Mundial Peso Pesado, pero no pudo ingresar oficialmente al combate, ya que fue emboscado por Edge, quien tomó el lugar de Kingston y finalmente ganó el combate. Más adelante ganaría el campeonato de Estados Unidos luego de derrotar a MVP.

Sin embargo, la verdadera injusticia llegaría después, en medio de su feudo contra Randy Orton. Este camino señalaba un encuentro titular por el campeonato de la WWE. Estaba a punto de romper el proverbial techo de cristal a mitad del 2010, pero un error con Orton le costó el push. Todo se originó en un programa de RAW en el que Kofi falló el posicionamiento para la llave final de Orton, lo que lo obligó a improvisar. Claramente en TV se escuchó varios "¡Estúpido!" y los propios luchadores declararían que luego del encuentro se recriminarían el suceso tras bastidores. Mucho se habla sobre una posible interferencia de Orton con los creativos para que Kingston no llegue a los planos estelares, lo que significó en múltiples derrotas posteriores (lo que comúnmente se llama "entierro" en wrestling).

Kofi, el unicornio

Luego de ese traspié, Kofi se quedaría en el midcard (cartelera de media tabla) de los eventos. Tendría más reinados intercontinentales, pero ningún plano estelar. Para su fortuna, se juntó con Xavier Woods y Big E en New Day y marcaría un verdadero cambio notable en la división por parejas.

A pesar de su aspecto infantil (unicornios, cereales, “la positividad”), New Day se convirtió en uno de los mejores stables (grupos) de los últimos años. Los tres son grandiosos luchadores y conseguirían grandes reinados por parejas hasta el momento. Kofi, individualmente, solo brillaría gracias a sus espectaculares salvadas en los Royal Rumble.

New Day nos muestra grandes habilidades en el ring y un carisma único, pero aún le falta algo. Kingston seguiría esperando su verdadero momento, sin reclamos, sin escándalos y entrenando.

La cuestión se puso seria

Ya de vuelta en nuestra época 2019, Mustafa Ali estaba recibiendo un push (término de wrestling para los luchadores que reciben oportunidades principales para campeonatos) y estaba pactado para participar en la lucha titular por el campeonato de SmackDown en Elimination Chamber 2019, presea que mantiene Daniel Bryan. Lastimosamente, Mustafa Ali se lastimó contra Randy Orton en febrero, por lo que Kingston recibió la llamada para tomar su lugar en el combate de la Cámara de Eliminación por el título.

Su primer contacto en esta rivalidad la tuvo un martes en el show semanal en el que tuvo que ganar una ruleta rusa de SmackDown para determinar el afortunado participante final en dicha partida de la cámara. Su participación fue impecable y reavivó esa esperanza del público de ver ganar a alguien que, prácticamente, no tenía oportunidades. Era un nuevo comienzo para Kingston.

Con este historial, Kofi tendría una excelente participación en el evento y eliminaría a grandes favoritos entre AJ Styles u Orton. Quedaría de último contra Bryan y realmente todos creyeron que ganaría. En un emotivo final, Bryan retendría y el público quedaría descontento, pero sabría que mejores cosas llegarían. El momento de Kofi no era aquel día.

En las siguientes semanas, Kofi sería retirado de las peleas estelares, pero todo sería un engaño para seguir creyendo en él. No participó de Fastlane y Vince hizo hasta lo imposible para no verlo en peleas de magnitud. Primero, le mandó una lucha de ruleta rusa contra 5 luchadores. Lo ganó, pero el jefe de la empresa le puso otro retador, Bryan, con el que perdió y le quitaba el sueño de pelear por el campeonato. Sin embargo, para acabar con esta angustia, le brindo otra oportunidad, aunque en esta ocasión, serían sus hermanos de equipo, Xavier Woods y Big E, quienes tengan que ganar a otros cinco duetos. Lo hicieron y lo lograron: Kofi iría a WrestleMania.



Muchos –el suscrito se incluye- quisieron ver a Kofi como ganador de la cámara de la eliminación, pero saben que tantos años y esfuerzos en la empresa merecen algo mejor. Posiblemente no tenga el físico ni el personaje ideal para ser la cara de la empresa, y si le dan el campeonato lo más probable es que solo sea por unos días, pero esto podría ser considerado como un acto de verdadera justicia y uno de los momentos más reales de WrestleMania, como le pasó al propio Bryan hace 5 años.

WrestleMania 35 se desarrollará el domingo 7 de abril en el MetLife Stadium de Nuevo York. Desde ProGamer de RPP Noticias cubriremos todos los pormenores de este magno evento.

¿Qué esperas de esta lucha?