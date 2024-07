WWE Money in the Bank 2024 en vivo: conoce la cartelera confirmada, horarios y dónde ver el evento

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Una nueva edición de WWE Money in the Bank se celebrará este sábado 6 de julio en el Scotiabank Arena de Toronto, Canadá, con capacidad para más de 19 mil espectadores. Este nuevo Premium Live Event es el cuarto evento consecutivo que se realiza fuera de los Estados Unidos desde WrestleMania 40.

El evento contará con las clásicas luchas de Money in the Bank, con seis participantes en cada combate. Además, se llevará a cabo una emocionante lucha entre Damian Priest y Seth Rollins. En este combate, una victoria de Damian Priest significaría que Rollins ya no podría desafiarlo en el futuro, mientras que una victoria de Rollins obligaría a Priest a abandonar The Judgment Day.

Después de Money in the Bank, la siguiente parada será SummerSlam el próximo 3 de agosto. En este evento, Gunther, el actual King of the Ring, luchará por el Campeonato Mundial Peso Pesado contra el ganador del combate del sábado entre Damian Priest y Seth Rollins. Por otro lado, Nia Jax, la actual Queen of the Ring, se enfrentará a la campeona femenina, Bayley.

¿Cuál es la cartelera confirmada de WWE Money in the Bank 2024?

Six-Man Tag Team Match: Cody Rhodes, Randy Orton y Kevin Owens vs. The Bloodline

Campeonato Mundial Peso Pesado de WWE: Damian Priest (c) vs. Seth Rollins

Campeonato Intercontinental: Sami Zayn (c) vs. Bron Breakker

Money In The Bank Ladder Match Masculino: Jey Uso vs. Carmelo Hayes vs. Andrade vs. Chad Gable vs. LA Knight vs. Drew McIntyre



Money In The Bank Ladder Match Femenino: IYO SKY vs. Chelsea Green vs. Lyra Valkyria vs. Tiffany Stratton vs. Naomi vs. Zoey Stark

¿Cuáles son los horarios de WWE Money in the Bank 2024?

Estados Unidos - 4:00 PM (PT)

México - 5:00 PM

Guatemala - 5:00 PM

El Salvador - 5:00 PM

Honduras - 5:00 PM

Costa Rica - 5:00 PM

Nicaragua - 5:00 PM

Panamá - 6:00 PM

Perú - 6:00 PM

- 6:00 PM Colombia - 6:00 PM

Ecuador - 6:00 PM



Estados Unidos - 7:00 PM (ET)

Bolivia - 7:00 PM

Venezuela - 7:00 PM

Chile - 7:00 PM

Paraguay - 7:00 PM



Puerto Rico - 7:00 PM

Brasil - 8:00 PM

Uruguay - 8:00 PM

Argentina - 8:00 PM



España - 1:00 AM (domingo 7)

¿Dónde ver WWE Money in the Bank 2024?

En los Estados Unidos, la transmisión del evento estará disponible a través de la plataforma de streaming Peacock, mientras que en México, los fanáticos podrán seguir la acción a través de Fox Sports Premium y WWE Network. Para Perú, España y el resto del mundo, el evento estará disponible en la plataforma WWE Network.

Cabe mencionar que a partir de 2025, el contenido de WWE estará disponible en Netflix para la mayoría de los países de habla hispana.

