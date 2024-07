Deportistas recuerdan Lima 2019, evento que marcó un antes y un después para el Perú

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Han transcurrido cinco años desde que el Perú y el mundo se paralizaron para ser testigos de los mejores Juegos Panamericanos y Parapanamericanos de la historia. Lima 2019 marcó un antes y un después para el deporte en nuestro país y en el continente.



La infraestructura deportiva que se construyó en tiempo récord y que se remodeló para estar a la altura de los estándares internacionales, se constituyó en el mejor Legado de Lima 2019 para beneficio del deporte de alto rendimiento y la ciudadanía, incluso en el tiempo de pandemia.



Así lo señala Giorgio Mautino, quien por aquél entonces se desempeñaba como alcalde de la Villa Panamericana y quien en la actualidad es asesor deportivo del Proyecto Especial Legado.



“Los recintos deportivos en donde estamos ahora son espectaculares. Ni los soñábamos antes de los Juegos Panamericanos Lima 2019. Creo que el cambio ayudó muchísimo para la mejora del deporte en el país, pero, principalmente para la motivación de los atletas y los Para atletas porque entrenar en lugares como estos, sin duda, crea una expectativa y una motivación muy especial”, afirma Mautino, con la convicción de que volveremos a ser los mejores en Lima 2027. “Tienen que salir mejor y tienen que salir más medallas. Ese tiene que ser el objetivo”, subrayó.







Destacadas deportistas

Una mención especial en esta recapitulación de lo que fue Lima 2019, hace 5 años, merece la paleta frontón, disciplina que fue incluida por primera vez en unos Juegos Panamericanos con una modalidad de Pelota Vasca. Este deporte nos regaló dos medallas doradas, una de ellas fue obtenida por Claudia Suárez en la sede Legado Villa María del Triunfo.



“Lima 2019 hizo que el frontón despegue mucho más, a pesar de ser un deporte netamente peruano (…) se hicieron muchas más canchas, más torneos, se convocó a más gente. Incluso el primer deporte que se pudo practicar en la cuarentena fue el frontón porque se hacía en cancha abierta”, evocó Suárez.



Ella también se mostró agradecida porque a raíz de los mejores Juegos Panamericanos, se puede contar en la actualidad con espacios óptimos, accesibles y de primer nivel en los cuales se puede practicar la Paleta Frontón.



“Las cuatro canchas que se construyeron en la sede Legado de Villa María del Triunfo, creo que ayudaron mucho a que los chicos y las chicas puedan practicar el frontón abiertamente y no necesariamente siendo socios de algún club. Hasta el día de hoy están en excelentes condiciones”, aseguró.



El Para deporte también tuvo protagonismo en Lima 2019, sorprendiendo y ganando la admiración del público, quien con su apoyo y motivación alentó a figuras talentosas como Pilar Jáuregui, la Para badmintonista peruana nacida en Puno, que entrena al día de hoy en las instalaciones a cargo del Proyecto Especial Legado y quien nos representará en los Juegos Paralímpicos de París 2024. Ella recuerda que gracias a Lima 2019, el Para deporte es reconocido en la actualidad.



“Es gratificante que vean que hay Para deportistas que entrenamos igual que cualquier atleta de alto rendimiento. Legado no solamente es infraestructura. El legado que a mí me ha dado es ver crecer el Para deporte”. Jáuregui se emociona al pensar nuevamente en Lima 2019. Ella asegura que lo más satisfactorio que le puede pasar a un deportista es poder competir en casa.



“Recuerdo el último día que me tocaba competir. Sentía toda la vibración del público. Eran unos nervios increíbles. Ha sido uno de los mejores momentos que te tenido, cantar el himno nacional en casa, con mi familia, mis amigos, el coliseo lleno, el público que apoyaba, nunca lo pensé. Fue increíble”, finalizó.