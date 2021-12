Lucca Mesinas habló con RPP Noticias tras pasar al Tour Mundial. | Fuente: RPP Noticias

Creció en las orillas de Máncora, en Piura, cuyas playas fueron testigos de sus primeros pasos en el mar. Sus primeros años no fueron sencillos encima de una tabla. Muchas veces las olas no estaban de su lado, pero el talento innato afloró y de la mano de su padre encontró el camino al éxito. Se trata de Lucca Mesinas, que en los últimos días logró uno de los grandes objetivos de su carrera y de paso sacó, una vez más, la cara por el Perú.

Desde Hawaii, Mesinas contó a RPP Noticias cómo consiguió la clasificación al Circuito Mundial de Surf (WSL). Un histórico pase. Es como si en el fútbol hubiera clasificado al Mundial Qatar 2022. Y sí, el ganador de la medalla de oro en open masculino en Lima 2019 y quinto lugar en Tokio 2020 tendrá que medirse de tú a tú con los mejores 32 surfistas del mundo.

Una tarea nada sencilla. Pero Lucca Mesinas remó desde abajo y está convencido que no desentonará en el Tour Mundial, donde Sofía Mulanovich hizo historia. Para él es un gran honor seguir los pasos de la 'Gringa' y ser el primer hispanomericano en clasificar a la élite mundial del surf.

¿Cómo fueron tus inicios en el surf?

Yo comencé a correr cuando tenía siete años, gracias a mi Papá en Máncora. A los 10 comencé con mis primeras competencias nacionales y me gustó la competencia poder competir con la adrenalina. Y lo sentía porque yo vivía muy cerca a la playa. En el norte lo único que hacía era correr olas.

¿Cuándo confirmaste que te dedicarías al surf profesionalmente?

A los 15 años ya en los latinoamericanos y a los 17 al viajar por el mundo haciendo los Pro Juniors y en la Segunda División del surf.

¿A quién admirabas en tus inicios en el deporte?

A Sofía Mulanovich y a Cristobal de Col, que era un poco mayor. Él dejó de viajar y correr afuera por la muerte de su padre. Ya tenía otras responsabilidades y viajaba poco.

Lucca Mesinas hablando de los Juegos Olímpicos. | Fuente: RPP Noticias

Un balance de tu participación en Tokio 2020.

Fue bravazo, fue una experiencia única ante los 20 mejores del mundo. Logré ese quinto puesto que fue muy importante, obviamente quería la medalla y me quedé a una o dos rondas para llegar ahí. Tuve una buena actuación, las olas estuvieron buenas y le gané a muchos grandes en las rondas anteriores. Las olimpíadas ha sido una de las mejores experiencias de toda mi vida.

En sí, el surf fue uno de los deportes donde Perú destacó más en los Juegos Olímpicos.

Me fue muy bien y a Miguel que se fue una ronda antes que yo. También a Sofía (Mulanovich), Daniela (Rosas), Ángelo Caro, Alexandra Grande y Nicolás Pacheco. Este año Peru fue mucho más competitivo que en las anteriores Juegos y creo que estamos creciendo todos como atletas y Perú está creciendo en el deporte.

¿Cuán importante es Sofía Mulanovich en el crecimiento del surf peruano?

Ella ha sido la campeona mundial. Es una grande en el Perú no solo yo la miro como ejemplo, sino muchos niños y de mi generación la miraron como ejemplo a ella y como que abrió las puertas para crean. Es un ejemplo para todos y no solo es un ejemplo en el Perú sino en Latinoamérica.

¿Ha mejorado el apoyo económico para el surf en el Perú?

El apoyo es bueno. Ha ido mejorando porque el surf está creciendo en el Perú y en el mundo. Se está volviendo mucho más famoso pero obviamente no lo puedes comparar con otros deportes. Pero ahí va el surf, ojalá siga mejorando y que haya más apoyo.

Lucca Mesinas sobre las fechas y playas donde correrá. | Fuente: RPP Noticias | Fotógrafo: Instagram

¿Cómo llegó tu clasificación al Tour Mundial?

Son tres puntajes que me hicieron clasificar, uno el año pasado. Luego tuve un noveno puesto en Portugal y un quinto puesto en Francia. Sumando los tres puntajes quedé en el Top 12 del ranking en el Challenger Series.

¿Cómo es tu sensación de ser el primero hispanoamericano en clasificar al Tour?

Esto de clasificar me motiva y motiva a muchos latinoamericanos para que sepan que se puede llegar al Tour con bastante fuerza, entrenando un montón. Dedicando mucho tiempo a esto lo vas a poder lograr y ser tipo como un ejemplo para saber que si se puede llegar ahí.

¿Cuál es tu principal objetivo en el 2022?

El ranking comienza nuevamente de cero el próximo año, ya depende quienes clasifiquen al 2023, al igual que yo también puedo salir del Tour Mundial. Ahora que estoy dentro la meta es quedarme entre el Top 20 que son los que se quedan para el 2023 y los 12 de abajo salen y entran los 12 del Challenger Series del cual yo acabo de entrar.

¿Cuáles son tus playas preferidas en el Tour?

A mí me van a encantar competir en todas porque son olas donde nunca he competido porque el Tour Mundial elige olas únicas, entonces poder estar compitiendo en ellas es algo único, es algo muy lindo. Estoy muy contento y muy emocionado por correr casi todas. Me gustan las que están en Australia en las que no he ido y en Portugal también son muy cheveres.

Lucca Mesinas habló de su meta en el Tour Mundial | Fuente: RPP Noticias | Fotógrafo: Instagram

¿Qué peruanos tiene posibilidades de acceder también al Tour Mundial?

Este año Alonso (Correa) quedó muy cerca, quedó en el Top 30. A (Miguel) Tudela no le fue bien este año, está en el Top 100. Pero están ahí los dos, tienen buenos resultados y si todo se logra podrían clasificar también ellos. Los dos tienen mucho talento y surfean muy bien por eso confío que si pueden ser. Junto a mí, ellos dos son los que están ahí en hombres en el Challenger para poder entrar en el Tour.

Un balance del surf peruano en 2021.

En Lima 2019 y en todos los campeonatos que ha habido en el Perú, el deporte ha crecido bastante. Ya ha habido mucho más apoyo de la afición. Lima 2019 trajo bastante gente que se apegó al surf y a los demás deportes y eso ayuda un montón porque en el surf hay mucho más gente corriendo tabla. Muchos más niños practicando este deporte y así va creciendo.

Un mensaje para tus seguidores.

Por mi parte, yo he recibido un montón de apoyo en cuanto a la gente que me está escribiendo en las redes sociales. Me ayuda mucho de buenas vibras y me motiva bastante. Me encanta responder y a veces se me hace difícil responder todos. Agradecido a todos mis seguidores por seguirme en mis redes. Por ver todas mis competencias, mandándome buenas vibras y apoyándome.

Más de Lucca Mesinas:

¿De qué club eres hinchas en el fútbol peruano?

"Soy hincha de la U, pero no es que vea todos sus partidos, más es por mi familia".

¿Tus jugadores preferidos en la Selección Peruana?

"Christian Cueva y André Carrillo".

Además del surf, ¿qué otros deportes practicas?

"Tengo varios deportes. Hago buceo de pesca, juego ping pong con mis amigos, juego fútbol también en pichangas y también Muay Thai y algunas otras artes marciales.

¿Quién es el mejor deportista peruano del 2021?

"Ángelo Caro y Alexandra Grande hizo un buen trabajo este año. Diego Elías también.

¿A quién prefieres a Messi o Cristiano Ronaldo?

"Son por etapas, a veces me gusta Messi y otras Cristiano. Pero a mí me gusta más el trabajo duro que el talento y por eso me gusta más Cristiano".





