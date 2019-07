Atletas costarricenses juramentaron ante el presidente Carlos Alvarado. | Fuente: EFE

El presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado, juramentó a los 84 deportistas que participarán en los Juegos Panamericanos Lima 2019 que se efectuarán del 26 de julio al 11 de agosto.

Un total de 84 deportistas costarricenses de 28 disciplinas participarán en la cita, mientras que 40 representarán el país en los Parapanamericanos en disciplinas como natación, boliche, boxeo, ciclismo, BMX, esgrima, atletismo, gimnasia, aguas abiertas, fútbol, judo, karate, lucha, entre otros.

"Ustedes representan a lo mejor de Costa Rica, no solo en la disciplina deportiva sino en otros campos. Cuando estén allá en su competencia, cuando desfilen, ustedes no van a estar solos tendrán todo un país atrás, que los apoya y los admira. Un país y su historia, que no deja de sorprender por lo que hace", dijo Alvarado.

Costa Rica ha participado en los Juegos Panamericanos desde su primera edición en 1951 en Buenos Aires y ha alcanzado un total de 20 medallas: cinco de oro, seis de plata y nueve de bronce.

84 atletas de Costa Rica participarán en los Juegos Panamericanos Lima 2019. | Fuente: EFE

Las autoridades costarricenses indicaron que para los juegos de Lima no tienen una lista de medallas que quieran ganar, sino que reconocen que se trata de un proceso, y que debe competir contra potencias mundiales.

"Siempre me preguntan cuántas medallas proyectamos ganar pero debemos estar claros de que nos enfrentamos a potencias mundiales y olímpicas, somos un país que tiene el potencial de disputar medallas, la gran mayoría tiene el potencial de ubicarse dentro del los primeros 10 lugares a nivel continental", expresó el presidente de Comité Olímpico Nacional, Henry Núñez, quien también destacó que la delegación costarricense es la mejor preparada de los últimos 24 años y que espera que los deportistas alcancen los mejores resultados posibles.

El subcampeón del Mundial UCI BMX freestyle, Kenneth Tencio, afirmó que tiene más de una año de preparación y aseguró que se encuentra en su mejor momento de planeamiento y competencia. "La meta es buscar los primeros lugares y buscar una medalla para Costa Rica. Es la primera vez que el país participa en categoría BMX Freestyle y para mí es un honor ir de representante, es una gran carga pero también una gran motivación", manifestó Tencio.

Los abanderados de la delegación de Costa Rica para los Juegos Panamericanos Lima 2019 serán la futbolista Shirley Cruz y el atleta paralímpico Sherman Guity. EFE