Itzel Delgado se emocionó tras conseguir la medalla de bronce | Fuente: RPP Noticias

Itzel Delgado no ocultó su emoción por conseguir la medalla de bronce en los Juegos Panamericanos Lima 2019. RPP Noticias captó el preciso momento cuando el surfista peruano celebró su triunfo con la bandera peruana en el Complejo Deportivo Punta Rocas.



“El mar amaneció bien movido. Las condiciones no estuvieron a nuestro favor, pero me voy contento, con una medalla y dejando el Perú en alto”, declaró Delgado, que consiguió en el tercer lugar en la modalidad de paddleboard.

Asimismo, relató cómo alcanzó la medalla de bronce en una emocionante recta final. “En la última recta agarré una ola que me acerco al primer lugar, pero cerca de la orilla vino una ola que me tumbó, cuando salgo, el colombiano me estaba alcanzando, pero con el aliento de los peruanos saqué fuerza de donde no había para correr con todo y agarrar esa medalla de bronce”, agregó.

“Es un gran orgullo es una recompensa valiosa para traer una medalla al Perú y ¡Arriba Perú!”, culminó.